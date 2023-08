El testimonio del primer Policía Local en llegar al lugar del accidente: “Pensamos lo peor”

Una de las primeras autoridades en llegar al lugar del accidente del autobús este lunes fue Pablo González. Es Policía Local de Cangas de Onís y estaba coordinando el tráfico en la zona del Real Sitio cuando recibió el aviso. Cuenta en COPE Asturias como vivió esos momentos.

Pablo estaba el lunes en Covadonga con otros tres compañeros. Coordinaban el tráfico en una de las zonas más transitadas estos meses en Asturias hasta que le llegó la noticia: “El aviso lo recibimos del coordinador de la cooperativa de taxis. A su vez él recibió el aviso de un compañero que bajaba y que presenció el accidente. Nos lo vino a decir, que había un autobús volcado en la carretera de los Lagos. No habíamos recibido ninguna noticia y fuimos a preguntar a la ambulancia que está allí si había recibido algún aviso y tampoco sabía nada. Intentamos llamar al 112 pero no fue posible hablar con ellos, debían tener la sala colapsada por las llamadas que estaban recibiendo de arriba. Y en ese momento la ambulancia justo recibió el aviso. Fui con una compañera y con la ambulancia para arriba”.

Una subida frenética a los Lagos, un coche de la Policía Local y la ambulancia que siempre está en la zona baja, que llegaron y se asombraron con lo que se encontraron: “Llegamos rápido, lo antes que pudimos. Y la primera visión del accidente nos impresionó bastante. No imaginábamos que el autobús hubiera rodado tanto para abajo. Pensamos que la gravedad del accidente iba a ser mucho mayor de lo que al final fue”.

Y es que cuando vieron la escena, se pusieron en lo peor: “La primera visión del accidente hacía pensar que iba a ser una cosa muy grave. Normalmente no se vive, pero escuchas en las noticias vuelcos de autobuses y siempre hay que lamentar víctimas mortales. Llegamos contando con lo peor. Es importante reseñar la labor de la gente que estaba allí. Todos los heridos estaban atendidos, con cada herido había dos o tres personas, ya habían sacado a todo el mundo del autobús... Allí estaban colaborando compañeros del conductor, taxistas, pasajeros.... El comportamiento de la gente fue increíble”.

Fueron los primeros efectivos y policiales en llegar a la zona del accidente y a raíz de su llegada, ya empezaron a llegar más profesionales hasta conformar un dispositivo de más de cien personas: “En menos de diez minutos desde que llegamos ya había llegado el helicóptero de bomberos y efectivos de Cangas con el Jefe de Zona. Ellos son los profesionales del rescate y de la atención a heridos. Ya se hicieron cargo de todo y nos pusimos a su servicio”.

La labor de la Policía Local de Cangas ya ha recobrado la normalidad, igual que la actividad en la zona, que dice Pablo González que no se ha resentido: “El tráfico en la carretera de los Lagos no lo controlamos mucho. Hoy todavía hablé con un compañero de arriba y me dijo que hay gente igual, que no hay nada diferente”.