Ternera Asturiana, muestra todo su potencial en el Salón Gourmets: "De nuestra carne se aprovecha todo"

El Salón Gourmets está siendo un tremendo éxito, y COPE Asturias, está presente acompañando al medio rural y a los alimentos que Asturias está promocionando en esa cita referente. Uno de los stands más visitados es el de la IGP de Ternera Asturiana, donde las citas entre clientes de todos los rincones del mundo y comercializadores tienen lugar a todas horas. COPE Asturias se ha metido hasta la cocina, nunca mejor dicho...

Y es que la IGP de Ternera Asturiana apuesta en esta edición del Salón Gourmets por dar a conocer la variedad de piezas que la vaca asturiana ofrece al consumidor. Este martes ha habido una demostración de cómo elaborar un tartar con carne de aguja, algo no tan conocido y que presenta múltiples beneficios, como explica la gerente de la IGP Elena Cebada: "Más allá de los cortes que estén más de moda venimos a mostrar que nuestro producto tiene tanta calidad que partes mucho menos nobles dan un resultado también maravilloso. También se puede utilizar la aguja para hacer tartar. Es mucho más económico y ventajoso para cualquier hostelero. Nuestra carne lo permite porque es muy jugosa".

Al mando de las operaciones en los fogones está Sergio, que conoce bien todos los recovecos que ofrece la ternera asturiana: "De nuestra ternera se come todo. Cuando comes un tartar el agua es igual a expresión. Y nuestra carne es muy jugosa, toda la parte delantera del animal contiene mucha agua. Somos más sostenibles, porque de nuestra carne se aprovecha todo. A la gente le sorprende que se usen partes que en otras razas se desecharían o se darían a elaboraciones secundarias. Les damos un valor añadido, trabajamos más como carniceros, con despieces más profesionales. Al tener nuestra raza esa peculiaridad de ser más tierna, esas piezas que igual no tenían un valor tan comercial, las hacemos interesante. Sin un buen producto un buen cocinero no podría hacer mucho".

Una cita, la del Salón Gourmets, que permiten crecer a la marca, explica Elena Cebada: "Venimos aquí a dar a conocer el producto y a recibir a clientes. Estamos aquí para abrir una ventana a Asturias. A nuestras vacas y a nuestros paisajes. Hay que salir de casa y mostrar lo que tenemos, que es mucho y bueno. Tenemos potencial para traspasar todas las fronteras. Hay mucho margen de crecimiento".