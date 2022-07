Teresa Ribera es recibida en Oviedo con cencerros y petardos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido recibida en Oviedo con cencerros y petardos a su llegada al Palacio de Buenavista donde ha participado en una jornada sobre los retos de las regiones mineras. Ganaderos, subcontratados de Hunosa o trabajadores de Saint Gobain, entre otros colectivos, aguardaban su llegada para mostrarle el malestar que provocan algunas de sus decisiones como la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE) o el futuro incierto de las comarcas mineras.

"Pasará a la historia como la peor ministra de la historia", afirmaba Xuan Valladares, portavoz de la plataforma Asturias Ganadera.

Ribera, que no se ha detenido ante ellos, ha accedido en vehículo directamente al aparcamiento del Palacio de Congresos. Después ha intervenido ante los participantes del cónclave que ha reunido a representantes de la Unión Europea y de regiones mineras de países afectados por el desafío de la descarbonización como Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa y España.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica se ha mostrado convencida de que Asturias tiene un presente y futuro industrial pese al momento "complicado" que está viviendo.



No obstante, y tras destacar que este territorio ha recibido ya 200 millones para este proceso de descarbonización, a los que se sumarán el próximo año otros 50 millones de euros más, ha reconocido que las propietarios de las térmicas cerradas en Langreo y Tineo -Iberdrola y Naturgy- están yendo más lentos que en otros territorios a la hora de identificar proyectos de empleo alternativos para esas comarcas.



"Nos trasladan que están ultimando sus propuestas y desde el Gobierno de España velaremos para que así sea porque no se puede renunciar a algo fundamental, como que es que se impliquen en la devolución de aquello que les ha permitido generar mucho recursos y beneficios durante mucho tiempo en beneficio de los habitantes que lo han hecho posible", ha afirmado.



Ribera, que previamente había escuchado al presidente del Principado, Adrián Barbón, pedir la colaboración de su ministerio para exigir que se pongan en marcha esos proyectos alternativos, ha asegurado que "es obvio" que desde el Gobierno central no van a renunciar a que las empresas eléctricas cumplan con el compromiso que habían asumido de contribuir al mantenimiento de empleo y de identificar proyectos tractores, informa EFE.



REGASIFICADORA MUSEL

La agenda de la ministra Teresa Ribera ha incluido una visita a la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado del puerto de El Musel que podrá estar "plenamente operativa" a finales de este año o principios de 2023, según las estimaciones trasladadas por la empresa Enagás al Gobierno. Ribera ha dicho que la puesta en marcha de esta infraestructura va a servir para asegurar el aprovisionamiento energético para el país "de una manera mucho más clara que el resto de los socios europeos", a la vez que permitirá "contribuir de forma solidaria a facilitar la seguridad de suministro, en estos momentos cuestionada, en otros muchos países europeos".