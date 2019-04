Teresa Mallada: "Estoy preparada para todo"

La polémica surgida en el PP de Gijón a causa de la lista para las elecciones municipales sigue dando que hablar. Este lunes, ha sido la candidata autonómica de los populares, Teresa Mallada, la que ha cerrado filas en torno al candidato, Alberto López-Asenjo, cuya candidatura ha puesto en duda el presidente del partido en Gijón, Mariano Marín.

"No me ha sorprendido", ha respondido Teresa Mallada cuando le han preguntado si le sorprendía las críticas de Marín a López-Asenjo. A pesar de que la cabeza de lista popular ha advertido de que "no voy a decir nada más sobre lo que llamáis 'el lío de Gijón' porque soy la candidata autonómica".

Mallada (como López-Asenjo en Gijón) ha sido nombrada directamente por Génova para encabezar la lista del PP de Asturias en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, pero no teme que el revuelo generado en la ciudad más grande del Principado sea extrapolable a la lista que va a confeccionar: "No creo, los estatutos del PP son muy claros es la dirección nacional la que valida la lista autonómica".

Además, cuestionada por "si tiene al enemigo en casa" (en relación a las diferencias con la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández), Teresa Mallada ha asegurado que "estoy preparada para todo".

'Ilusión por Asturias', el lema de la campaña de Mallada

La candidata del PP asturiano ha presentado, este lunes, su página web, en la que ofrecerá detalles de su campaña, que lleva por lema 'Ilusión por Asturias' y programa electorales. También habrá canales de comunicación con los votantes, como Whatsapp. A través de la aplicación, los asturianos podrán preguntarle dudas y habrá, también, un encuentro con niños.