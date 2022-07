Teresa Mallada dice que ahora no toca hablar de la celebración del congreso del PP en Asturias

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, no ha querido este miércoles referirse a su candidatura a las elecciones autonómicas después de que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoó, aparcase la fecha del Congreso de Asturias y ha indicado que esta es una cuestión interna de cada partido "que no le preocupa porque su preocupación son los asturianos y ahora no toca hablar de eso".

"Soy la presidenta del PP de Asturias, no se que más tiene que hacer", ha dicho Mallada al ser preguntada si le hubiese gustado contar con un mayor respaldo por parte de la nueva dirección del PP y de su presidente. "Todo tiene sus tiempos y llegará cuando el presidente lo considere oportuno", ha añadido.

Ha indicado que ahora lo que toca es hablar del fortalecimiento del partido en todas las CCAA, porque así lo decía este martes claramente el presidente del partido. "Nuestra hoja de ruta está muy clara y es hacer ver a toda la sociedad que necesitamos un cambio", ha indicado Mallada que insistido en que "su preocupación son los asturianos y no le dedica tiempo a otras cosas, ni a cuestiones internas".

A las diferentes preguntas de los periodistas sobre si "se considera respaldada por el presidente del partido; si se ve con fuerzas para encabezar la candidatura del PP a las elecciones autonómicas o si cree que las fechas apremian", Mallada se ha limitado a insistir en que nadie puede dudar de que el PP es clara alternativa de Gobierno y todo parece indicar que puede ganar las alecciones". "Es un partido cada vez más fortalecido en Asturias y en condiciones para poder Gobernar en 2023", ha manifestado Mallada.

Al presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, le ha recordado que a él lo eligieron 300 afiliados y a ella 200 en una Junta Directiva autonómica, por lo que "no hay tanta diferencia" entre la elección de ambos.

Así, repreguntada si le gustaría que se celebrase cuanto antes el Congreso en Asturias, ha insistido en que "todo tiene su tiempo y esas son cuestiones internas de un partido". "El PP en Asturias está en condiciones de ganar unas elecciones y así lo vemos en las encuestas", ha reiterado.