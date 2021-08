Tenso sorteo en la adjudicación de las casetas para las fiestas de San Mateo

Cuenta atrás para las fiestas de San Mateo con la celebración del sorteo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de los 40 puestos para la ubicación de las casetas. Sorteo al que se han presentado 121 hosteleros y asociaciones y que se repartirán por el Paseo del Bombé, donde se instalarán una veintena de casetas, la Plaza de Porlier, con la instalación de un total de ocho, cuatro casetas se ubicarán en el Paseo de la Herradura, otras cuatro en el Parque de Truébano y mismo número para la Plaza de la Catedral.

Durante la celebración del sorteo, ante notario, algunos miembros de los chiringuitos tradicionales intentaron reventar el acto con protestas, leyendo un manifiesto, pese a los esfuerzos de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, por intentar seguir con el sorteo, protesta que finalizó con una pitada, al final tuvo que intervenir la Policía Local. Hubo quien, además, se quejó de que algunos de los hosteleros repetían en adjudicación por el hecho de haberse presentado a todas las zonas de la ciudad, curiosamente, quien protestó lograba una caseta en la Plaza de la Catedral. La verdad, es que durante gran parte del sorteo se respiraba cierta tensión en la Sala de Cristal, dentro del Calatrava, donde se realizaba el sorteo.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y en declaraciones a los medios, declaraba que me sorprende, a la vez que me parece incoherente, que estas personas que tanto protestas, que estamos matando los chiringuitos tradicionales, que tenga la poca vergüenza, y digo, la poca vergüenza de presentarse al sorteo para optar a una caseta, porque sino te gusta el modelo, no te presentes y deja el puesto libre. Por su parte, la portavoz del grupo municipal Somos Oviedo, Ana Taboada, insistìa en que se ha matado un modelo festivo que gustaba todo el mundo, para imponer el modelo Canteli.