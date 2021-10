Tensión en el parlamento asturiano por un cartel de VOX contra un diputado de Foro

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha calificado este viernes de "muy grave" y preocupante" la campaña de Vox para "marcar" al diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares

El máximo responsable de Sanidad ha indicado que le costaba responder a las preguntas de Vox "porque no sé si según las respuestas que yo les dé, si no les gustan, van a sacar unos carteles que van a poner mi foto y una 'x', que realmente no sé si significa que calle o que le están marcando para algo".

Muñiz respondía así a la diputada de Vox Sara Rouco en la Comisión de Sanidad de la Junta General, donde ha querido posicionarse en contra de la campaña firmada por Vox contra Pumares.

La campaña ha incluido el reparto de pegatinas y vallas publicitarias en la vía pública con la cara del secretario general de Foro en las que se le acusa de "vendido" ante la posibilidad de que su voto sea determinante para aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano. En los carteles colocados por VOX se puede leer "Los progres quieren imponer a un millón de asturianos una lengua que no es la suya" y aparece una foto de Adrián Pumares con una 'x' su boca.

En ese sentido, la diputada de Vox Sara Rouco ha respondido al consejero que ese no era el tema "al que venimos aquí". "Venimos a hablar de sanidad, no sé a qué viene esto, sí me quiere decir algo me lo dice fuera, pero no en una comparecencia de sanidad, yo le pregunto de eso, nada mas", ha indicado.

En su turno de replica, el consejero ha calificado de "preocupante que marquen a gente con una campaña". "No sabemos qué pretenden, todos imaginamos qué", ha señalado, para insistir en mostrar su "preocupación" por que sus respuestas fueran "origen de que me marquen como a algunas personas que están aquí".

El Partido Popular también ha rechazado la campaña de VOX contra la cooficialidad del asturiano que tiene "poco estilo", ha resaltado el diputado Pablo González. "Hay que hacer política con debate y diálogo, sin personalizar. Pumares tiene derecho a equivocarse con la oficialidad, esperamos que no se equivoque".