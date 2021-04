"Tenemos que ir partido a partido, tenemos que ir a por los 50 puntos y dejarnos de jaleos". Con esa frase, el entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, resume lo que le resta al equipo azul en los últimos diez partidos de temporada. El técnico carbayón admite que "el equipo no se doblega. No estamos empezando bien los partidos, pero el equipo se recupera. Tenemos que ser un equipo fiable".

Además, Ziganda se refiere al elevado número de empates que han sumado los suyos esta temporada. Hasta 15 partidos igualados. "No es casualidad que empatemos tanto. Cuando se repite tanto un mismo resultado, uno le tiene que dar una vuelta. No estamos teniendo capacidad para ser muy superiores, pero también es cierto que que tenemos una capacidad resistente para dobleganros. Nos está faltando lo principal, tener ese punto de superioridad y confianza para sacar los partidos adelante. Se ve que el equipo nunca se rinde y quiere ir a ganar, como pasó ante la Ponferradina o el Alcorcón. No nos conformamos con el empate. Podemos analizar los partidos donde hemos acabado en área rival. Nos está faltando ese punto de acierto para ganar", expone.

Respecto al final de temporada, el preparador azul explica que "relajación no tiene que haber. Jugar un partido no es ninguna broma. Sabemos la trascendencia que tiene cada partido". El técnico habla acerca de abiertamente de alcanzar la permanencia. "Ojalá lleguemos pronto. Hay que ser realistas y ver la situación en la que estamos. No estamos como el año pasado, pero tampoco queremos estar. Si seguimos sin ganar y los de abajo ganan, empezaremos a jugar ese tipo de finales. No queremos hacerlo. Sabemos lo que se sufre y no queremos llegar a que sea un cara o cruz", resume.

Además, Ziganda también se ha pronunciado sobre los cambios llevados a cabo en el partido ante el Alcorcón. "Sobre todo tienes en cuenta que el partido era en tres días. Vimos lo que les pasó a los rivales que han repetido equipo. A estas alturas cuesta, por el tipo de partido y por la altura de temporada. Tampoco estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Si hay rendimiento similar, el jugador fresco tiene más posibilidades de rendir mejor. También va unido a la semana general", apunta. Respecto al Castellón, destaca que "tiene claro qué hacer para salvarse. Se ha ido al otro lado de lo que era el Castellón; de estilo, de sistema... estamos viendo cómo están sacando partidos. Están haciendo números para salir de ahí".

Por último, Ziganda ha confirmado que no hay avances respecto a su renovación por el conjunto azul. El técnico concluye su contrato esta temporada. "No hay novedades. La comunicación es directa y la relación es muy buena por los dos lados. La prioridad es centrarnos en este año y terminar de asentarlo. A partir de ahí, no habrá ningún problema", esgrime.