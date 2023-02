Tellado respalda a Diego Canga: "Asturias necesita una alternativa cuanto antes"

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha insistido este jueves en la necesidad de que el candidato 'popular' en Asturias, Diego Canga, se imponga en las próximas elecciones autonómicas, poniendo así fin a años de gobiernos socialistas.

"Asturias necesita una alternativa cuanto antes", ha defendido Tellado, que ha garantizado que se ha desplazado este jueves a Oviedo para reunirse con Canga y participar en las reuniones programadas del comité de alcaldes y del comité autonómico del PP asturiano, primera de una serie de visitas de dirigentes nacionales a la región de cara a los próximos comicios autonómicos y municipales.

Tellado ha recordado que Asturias es la comunidad autónoma que menos ha crecido en los últimos veinte años, algo de lo que ha responsabilizado a los ejecutivos socialistas. Además, ha indicado que las previsiones apuntan a que será la región con menos crecimiento este año.

"El paro es la mayor herencia que deja Adrián Barbón", ha lamentado Tellado, en alusión al actual presidente socialista del Principado, a quien ha criticado por no ser capaz de ejecutar los presupuestos regionales, mientras mantiene una alta presión fiscal.

Para el vicesecretario de Organización del PP, es un "auténtico drama y no tiene ningún sentido crujir a impuestos a los asturianos para no ser luego capaz de gestionar las cuentas con lo recaudado", algo que, en su opinión, no ocurrirá si Canga llega a la presidencia, ya que cuenta con una "capacidad de gestión sobrada" en la Comisión Europea.

Para Tellado, Canga no debe de ser mal candidato cuando un presidente socialista como fue Javier Fernández le otorgó la Medalla de Plata de Asturias y cuando las encuestas muestran un "tendencia al alza continuada en el tiempo" en la intención de voto de los asturianos al Partido Popular.



"Creemos que hay una pulsión de cambio que recorre toda España y también Asturias, por lo que creemos que podemos ganar", ha señalado Tellado, que ha insistido en que ya han aprendido la lección de que, si el voto del centro-derecha se divide, gana la izquierda y que hay una tendencia en el electorado en concentrar el voto en el PP.

PACTOS

"La política de pactos la tiene que decidir en Asturias el señor Canga y nadie le va decir lo que tiene hacer", ha asegurado el dirigente popular, que sí ha dejado claro que el PP se va a presentar con sus propias siglas y que la única coalición que contemplan "es con los asturianos" para que puedan contar con un Gobierno "serio y solvente".



La aspiración del PP, ha añadido, es "gobernar en solitario" y conseguir el respaldo de una gran mayoría social que respalde un gran proyecto, no salvar los muebles en unos comicios en los que "Génova no va a ser quien decida" una política de pactos que dependerá de Canga.



Tellado ha insistido en que el candidato asturiano "tiene plena autonomía para adoptar las decisiones que considere oportunas" y que ya le gustaría que el presidente del Principado, Adrián Barbón, pudiese decir lo mismo.



CANGA, EMPLEARSE A FONDO Á PARA IMPEDIR EL SANCHISMO



Canga, por su parte, se ha mostrado satisfecho por la primera de una serie de visitas de dirigentes nacionales del PP a Asturias para apoyar su candidatura y ha asegurado que a él el partido le suma, mientras que "a Barbón le resta que venga el sanchismo".



En estos comicios, ha añadido, no se va a ver una confrontación de Canga contra Barbón, "si no contra Barbón plus, porque quiere instaurar el sanchismo en Asturias con una coalición entre el PSOE, IU y Podemos".



"Me voy a emplear a fondo para que eso no ocurra", ha subrayado el candidato popular.