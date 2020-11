El teletrabajo nos puede volver más noreuropeos

Que la pandemia del coronavirus está trayendo consecuencias más allá de las puramente sanitarias y económicas, es un hecho. Son muchos los hábitos sociales y laborales que estan cambiando. Uno de ellos, es el teletrabajo. Una práctica que en otros países de Europa está muy extendida pero que en España nos ha cogido por sorpresa y hemos tenido que adaptarnos como hemos podido, como dice José Pablo Calleja, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. Y es que, hasta ahora no había tenido apenas desarrollo en España, al ser un país menos "tecnificado" que otros, sobre todo, del Centro y Norte de Europa. El pofesor Calleja dice que estoy convencido de que en el futuro habrá muchos puestos de trabajo que se localizarán fuera del centro habitual. Es evidente que hay sectores que no podrán poner en práctica el teletrabajo por las propias características de la actividad. El profesor ahonda además en el ámbito educativo y pone como ejemplo el caso de la Universidad de Oviedo, donde desarrolla su trabajo; el paso de una educación presencial a una telemática ha sido muy precipitado, asegura. Una práctica que tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista empresarial, supone un ahorro de costes, y en el caso de los trabajadores, algunos están más satisfechos por poder conciliar la vida laboral y familiar y no tener que desplazarse. Por contra, Calleja advierte de que nos está costando adaptarnos porque el trabajo en el centro tiene una serie de ritmos, espacios y rituales, que en casa no vamos a encontrar. A esto se añaden riesgos psicosociales como el aislamiento por la falta de contacto con los compañeros, el individualismo o la incertidumbre. Aparecen además problemas físicos debido malas posturas que acaban generando problemas de espalda y de estrés. Es importante, dice el profesor , desconectar, tener un un horario y cuidarse, además de controlar las cargas de trabajo.