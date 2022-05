El tabaco mató en 2020 casi al doble de asturianos que la covid

Un total de 3.110 asturianos mayores de 35 años murieron por causas atribuibles directamente al consumo de tabaco durante 2020, una cifra que casi dobla a la de los 1.781 fallecidos ese año por culpa de la pandemia de la covid-19.



Estas cifras ponen de relieve que este hábito es una "auténtica emergencia y una prioridad" sobre la que tiene que trabajar la salud pública, según el jefe de Servicio de Salud Poblacional, José María Blanco, que, no obstante, ha señalado que hay motivos para el optimismo ante la reducción del consumo entre los más jóvenes.



"La buena noticia es quelos jóvenes son bastante más razonables, se comportan de forma más racional y se inician cada vez más tarde en el consumo", ha subrayado Blanco en una rueda de prensa junto a la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, con motivo del Día Mundial sin Tabaco 2022, que se conmemora cada año el 31 de mayo.



El inicio en el consumo de tabaco se ha retrasado casi tres años en poco más de dos décadas ya que de los 11,3 años, en el caso de los chicos, y de los 11,5, en el de las chicas, con los que de media empezaban a fumar en 1996, se ha pasado a los 14,4 años en 2020.



Esto demuestra, según Blanco, que las medidas de información y prevención están teniendo éxito, algo que se puede apreciar también en el hecho de que la prevalencia entre los que fuman también se ha reducido en los chicos al 20,2 por ciento, y al 21,2 por ciento en el caso de las chicas.



La proporción de jóvenes entre 14 y 18 años que consume un paquete de tabaco al día también se ha reducido del 91 por ciento de 2010 al 7,7 por ciento una década después.



Esto se debe, según Blanco, a las dificultades para el acceso al tabaco y la presión educativa y social que se da para que no caigan en el tabaquismo.



El jefe del Servicio de Salud Poblacional también ha destacado el buen comportamiento que está demostrando el plan de prevención y control del tabaquismo puesto en marcha por la Consejería de Salud en 2019 y que acabará en 2023, especialmente en cuanto a los talleres que se imparten por parte de la red de centros sanitarios libres de tabaco.



Esta red facilita herramientas de deshabituación a los pacientes que atienden que se están demostrando bastante eficaces ya que el 91 por ciento de los que participan en esos talleres sigue sin fumar un mes después y un 45 por ciento, un año después.



Aunque no está cuantificado el coste que para las arcas del Principado tiene este hábito, Blanco ha señalado que es importante porque se necesitan muchos recursos de distintas administraciones para hacerle frente.



La directora general de Salud Pública ha señalado que hay que poner el foco para evitar que la población joven empiece a fumar y en hacer que los que aún fuman aprecien las ventajas de dejar de fumar.



Para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, Salud ha preparado una jornada en la rede asturiana de centros sanitarios libres de humo el día 30, y al día siguiente, un acto en Castrillón, primer concejo de Asturias en integrar todos sus arenales, incluido el de salinas, en la red de playas sin humo.