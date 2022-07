Susto en Gijón con un niño de 2 años que estuvo veinte minutos en el alfeizar de una ventana

Los vecinos de la Calle Pola de Siero, en Gijón, no daban crédito a lo que veían. Un niño pequeño (finalmente se supo que tenía dos años) estaba en el exterior de la ventana y permanecía sentado en la supercie de la balda exterior. Los trabajadores de un bar que hay debajo de la vivienda llegaron a desplegar una manta por si finalmente se precipitaba al vacío

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA

El suceso llamó la atención a algunos vecinos, pero no a todos. Los propietarios de una vivienda próxima comentaban que no era la primera vez que "había algún problema en esa casa". Según parece hace unas semana se produjo otro incidente similar.

En el momento que llegó la Policía en el piso había más niños que estaban al cuidado de "una hermana mayor". La Policía pudo ponerse en contacto con una de las madres de los niños que se personó en la vivienda y declaró ante los agentes

20 MINUTOS ETERNOS

Un trabajador de una sidrería próxima relató a COPE GIjón que "todo sucedió entre las once y las once y media de la mañana. Se nos hizo eterno porque creíamos que el guaje caía a la calle", comentó el camarero. La ventanda desde la que se podía ver al niño estaba en un tercer piso de la Calle Pola de Siero. La Policía Local y Nacional llegó rápidamente y, al parecer no tuvieron que derribar la puerta. "Nosotros vimos que llegó la Policía y de repente salió un brazo por la ventana y cogió al niño. No sé si era la Policía o una de las madres de los niños", dijo el camarero con el que pudo hablar COPE Gijón.