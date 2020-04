Suspenden el juicio contra el hombre que se saltó el confinamiento e insultó a la Guardia Civil en Lena

El juicio que iba a celebrarse este jueves contra un vecino de Lena por un delito de resistencia al enfrentarse e insultar a la Guardia Civil cuando le recriminó que se saltara el confinamiento ha sido suspendido al no entrar dentro de los supuestos urgentes e inaplazables debido a la prórroga del estado de alarma, según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía.

La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo ha acordado la suspensión del juicio debido a que el señalamiento se había realizado previamente a la prórroga del estado de alarma y únicamente se pueden celebrar las vistas de causas con presos o aquellas que están declaradas como urgentes.

La Fiscalía solicita en su escrito de calificación provisional una pena de nueve meses de cárcel para el vecino de Lena que, el pasado día 9 de abril, se saltó el confinamiento al dirigirse a la casa de su abuela que no es una persona dependiente.

Los guardias civiles le informaron que ese desplazamiento no estaba permitido, y le requirieron en varias ocasiones para que regresara a su domicilio, en Pola de Lena.

Inicialmente el acusado se ausentó del lugar, después de llamar "chulos" a los agentes y de decirles "vergüenza os tenía que dar".

Sin embargo, no se dirigió a su domicilio, sino que se encaminó nuevamente al de su abuela y entró en el portal, momento en que fue sorprendido por los guardias civiles y cuando éstos le ordenaron nuevamente que volviera a su casa, el acusado les replicó: "Haré lo que me salga de los cojones; vosotros no sois quién para impedirme ir a ver a mi abuela".

Según el relato fiscal, el acusado siguió caminando hacia las escaleras del portal, momento en el que los agentes procedieron a su detención, tras un forcejeo.

El juicio, que tendrá que señalarse de nuevo, iba a ser iba a ser el segundo relacionado con el estado de alarma que se iba a celebrar en Asturias después de que, el pasado 3 de abril, un vecino de Siero fuera condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia grave tras incumplir el confinamiento ocho veces.