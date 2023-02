El Supremo confirma las condenas a los asesinos de Ardines

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este jueves las condenas de entre 20 y 22 años de cárcel impuestas al autor intelectual, los dos sicarios y el intermediario que perpetraron el asesinato del concejal Javier Ardines, en Belmonte de Pría (Llanes) en 2018. La Sala Penal del alto tribunal ha desestimado íntegramente los recursos de casación presentados por las defensas de los cuatro condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ratificó a su vez la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Oviedo. El fallo ha sido comunicado por el Supremo al TSJA y a la Audiencia Provincial de Oviedo, y notificado a las partes, aunque la sentencia se conocerá en los próximos días.



Ardines fue asesinado tras sufrir una emboscada cuando se dirigía al puerto de Llanes a faenar con su embarcación y encontrarse con unas vallas de obra que entorpecían el paso, momento en el que los sicarios le rociaron con gas pimienta y le golpearon en la cabeza con un objeto que le causó una fractura de cráneo para finalmente estrangularlo ya en el suelo.



La resolución ha sido acogida con “satisfacción plena” por parte de la familia del concejal asesinado, según ha reconocido a EFE el abogado Antonio Pineda, que ejerció la acusación particular en representación de la viuda y los dos hijos del edil. El letrado ha asegurado que el fallo del alto tribunal ha supuesto para la familia “una satisfacción al ver que sus asesinos seguirán en prisión”, por lo que ya podrán “cerrar este capítulo”.



Para el letrado, las condenas fueron “proporcionadas” en función de la participación de cada acusado: una pena individual de 22 años de cárcel para Pedro N.A. como inductor y cooperador necesario y para los sicarios Djilali B. y Maamar K. como coautores materiales, mientras que la pena se redujo a 20 años y un día de prisión para Jesús M. como cooperador necesario.



La acusación particular considera que esa graduación fue además “acorde a derecho” en el caso de Pedro N.A. porque se le consideró inductor del asesinato al haber acompañado al sicario Djilali B. para inspeccionar sobre el terreno la zona donde se iba a llevar a cabo la emboscada y le explicó las rutinas del edil.



Por su parte, el abogado Fernando de Barutell , defensor del sicario argelino Maamar K., ha admitido que tenía la esperanza de que la Sala apreciara la existencia de una causa de nulidad al haber accedido los miembros del jurado a las declaraciones del presunto intermediario anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al haberse realizado como testigo y no como investigado.



Tanto Barutell como el abogado Adrián Fernández, defensor del sicario argelino Djilali B., también condenado a 22 años como coautor material, solicitaban la repetición del juicio, con la composición de un nuevo tribunal y un magistrado-presidente diferente, al alegar que se había producido una vulneración del derecho a la defensa; una argumentación que ha sido descartada por el Supremo.