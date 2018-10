Ibrahima ya ha cumplido su sueño: vivir sonriendo, tener una existencia digna y ayudar a quien no puede alcanzarla. La carta de presentación del delantero es su rostro alegre: “Nunca hay que perder la sonrisa. Aunque las cosas no vayan bien en la vida, es fundamental sonreír. Además de 'La pantera', se me puede llamar 'El hombre de la sonrisa”.

El delantero senegalés -bromista en el vestuario, gritón en el banquillo junto a Champagne- se declara ya feliz en Asturias. “España es el mejor sitio para estar, y si tienes la suerte de ser jugador del Real Oviedo, es normal ser feliz”. En el retrovisor de su vida está la lucha de un niño en Dakar (“yo sé lo que es levantarse por la mañana y no tener nada. Y hay gente que se levantará mañana y no tendrá nada”), el viaje de un adolescente a la futbolera Argentina (“cuando llegué, llamé a casa y les dije: 'aquí todos son blancos'; me sentía solo, quería volver a casa”) y una prueba con el Atlético hasta ascender al primer equipo.

“Iba en bus a la ciudad deportiva hasta que Tiago me ofreció ir en su Ferrari. Forlán me enseñó a ir el primero a los entrenamientos y ser profesional. Se portaron muy bien conmigo”, recuerda Baldé. Hubo consejos y también regalos. “Yo tenía un Nokia. En una comida, (José Antonio) Reyes me pidió mi número y vio mi móvil. Al día siguiente, Reyes me regaló una BlackBerry”.

En su actual equipo convive con Saúl Berjón, “un animal, lo tiene todo”. A Javi Hernández le llama Sergio Ramos. A Toché le admira: “Experiencia, gol, trabajo, humildad. Es un capitán. No ha parado de ayudarme desde que llegué”. Y qué decir de su entrenador: “Anquela podría ser mi padre por el respeto que le tengo”. Él también se plantea un futuro en los banquillos “para ayudar a los chavales” de su país “a conocer la realidad del mundo profesional”.

Con trece años, Baldé grabó un vídeo adelantando un futuro con goles en Europa. Sueño cumplido. “En Senegal hay muchos chicos que tienen el sueño de Ibra, para poder avanzar y ayudar a sus familias. Yo estoy ayudando a comer a gente que conozco y otros que no conozco. Es lo que querría que hicieran conmigo. Lo hago de corazón, nada más. Cuando puedo, ayudo. Envío cosas y mi padre y mi mujer se encargan de hacerlas llegar”. Y vuelve a sonreír con orgullo porque “lo primero es ser buena persona”.