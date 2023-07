La suculenta paga que recibirán los exdiputados asturianos que se queden en el paro: hasta 36.765 euros

Los diputados que formaron parte del parlamento asturiano la pasada legislatura que no forman parte del actual y no tengan otras remuneraciones disponen hasta el 5 de agosto para solicitar una indemnización por cese que puede alcanzar los 4.595 euros netos al mes, según el exportavoz parlamentario de Podemos, Daniel Ripa.



Entre siete y diez diputados podrían solicitar esta indemnización por cese aprobada poco antes de disolverse la Cámara con motivo de la celebración de las elecciones autonómicas del 28 de mayo con la única oposición de Podemos, según ha recordado hoy Ripa.



El acuerdo establece que la cuantía de la indemnización será equivalente a la última mensualidad ordinaria percibida por el diputado por cada año de mandato consecutivo en situación de dedicación exclusiva y hasta un límite máximo de doce mensualidades.



En el caso de Ripa, que ha formado parte del hemiciclo asturiano durante los últimos ocho años, la indemnización máxima a recibir sería de 36.765 euros, a razón de 4.595 euros al mes, siempre y cuando durante ese tiempo no percibiese otros salarios.



"Es mentira y una obscenidad tratar de homologar esto al paro" porque un desempleado cobra como mucho entre 1.200 y 1.575 euros al mes y lo que van a cobrar los parlamentarios asturianos en paro es tres veces más, ha denunciado el exsecretario general de Podemos.



Ripa ha recordado este martes que ya planteó su renuncia al cobro de esta indemnización y que, como primer paso, en las próximas horas dirigirá un escrito a la Mesa de la Junta General para pedir que se destine a fines sociales el importe al que tiene derecho.



El exdiputado ha criticado que izquierda y derecha se hayan puesto de acuerdo para aprobar este pago que ha calificado de "cheque-moqueta" y que, en su opinión, no deja de ser "una indemnización extraordinaria que está fuera de lugar" y de la que se dijo en un principio que no iba a tener carácter retroactivo.



La única representante de Podemos Asturies en el parlamento autonómico, Covadonga Tomé, ha respaldado la decisión de Ripa y ha dicho desconocer la decisión que adoptarán otros exdiputados morados, aunque ha recordado que la posición del partido es contraria a su percepción.



"No se puede aprovechar el paso por las instituciones para esto", ha señalado el exdiputado Enrique Fernández, que ha calificado esta percepción de "error político que va a alejar aún más a los ciudadanos de la política".



La junta de portavoces del parlamento asturiano decidió el pasado 5 de julio habilitar para los diputados que formaron parte de la Cámara en la pasada legislatura el cobro de esta indemnización por cese.



Esta medida se incorporó al Reglamento para equiparar la situación de los diputados asturianos con la de congresistas, senadores y miembros de otras cámaras autonómicas que sí pueden cobrar el subsidio de desempleo al dejar su escaño, una posibilidad que no se contempla en la Cámara asturiana. EFE