“StopVía” el invento de un empresario asturiano enfrentado a Mercedes

“StopVía” es un triángulo de emergencia robótico que permite al conductor de un vehículo accidentado, o detenido en una vía, señalizar la situación de forma automática su situación y sin necesidad de salir del mismo. El sistema, similar a un pequeño vehículo a control remoto, garantiza la colocación del triangulo a los preceptivos 50 metros, evitando, además, el riesgo de atropello que supone instalarlo manualmente.

La idea parece sencilla, pero Emilio Álvarez fue el el primero en tenerla y darle forma. Cuando la registró en 2016, la Oficina de Patentes certificó que no existía nada igual. Convencido de que tenía futuro, Álvarez dedicó los últimos cuatro años a depurar su idea, construir un prototipo y buscar inversores. Cuando todo parecía estar a punto para que el proyecto se convirtiera en realidad, la multinacional automovilística Mercedes – Benz presenta un sistema prácticamente idéntico al suyo. A Emilio le parece demasiada coincidencia.

Aunque evita referirse directamente a Mercedes, según ha contado en COPE, en abril ya tenía prácticamente cerrado un acuerdo de venta con un grupo de inversores que habría ofrecido el proyecto a varias marcas de automóviles, entre ellas la multinacional alemana. Sólo un mes después, Mercedes presentaba su propio prototipo: “Tienen medios, tienen poder, tienen todo, dirían... genial, es fabuloso, lo vamos a hacer nosotros. Digo yo, porque la verdad no se que hay detrás”.

Pese que pelear contra un gigante como la marca alemana no es fácil, Emilio no tirá la toalla. Está acostumbrado a luchar por sus proyectos. Este empresario asturiano puso en marcha a finales de los años 80 “Interfilm”, una franquicia de fotografía que tiene ya cerca de 80 tiendas en toda España y de cuya dirección se encargan actualmente sus hijos. Ya jubilado, “StopVía” centra ahora toda su atención y su tiempo. Asegura que no esta dispuesto a dejarse “robar” la idea, aunque sabe que una pelea en los tribunales sería larga, cara y difícil. Por ello, confía en llegar a un acuerdo con la multinacional alemana, sin descartar la aparición de otros inversores. Según asegura a COPE, hay al menos otra automovilística interesada en el proyecto. “Le he dedicado mucho tiempo y dinero a este proyecto y mantengo la ilusión. Sólo espero que salga adelante de alguna de las maneras”.