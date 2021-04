Sorprendidos en fiestas ilegales celebradas en bares y garajes de Asturias

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido durante los cuatro días festivos de Semana Santa a 99 personas y han formulado 8.590 propuestas de sanción-un detenido y 113 propuestas en el caso de Asturias- por saltarse las restricciones establecidas por las comunidades autónomas debido a la pandemia del coronavirus.



Según los datos aportados por la Guardia Civi, en un local hostelero de Ibias fueron sancionadas 23 personas por consumir bebidas sin respetar distancias ni portar mascarillas y el dueño por incumplir el horario de Cierre, cirunstancias que propiciaron también que fuera denunciado el propietario de otro establecimiento de El Pito, en Cudillero, y las 21 personas que había en su interior.



El 1 de abril fueron propuestas para sanción seis personas que a las 2:00 horas se encontraban bebiendo en un garaje de Longara (Cudillero) y al día siguiente, otros tantos en otro de Pravia en el que se encontraban reunidos consumiendo y bebiendo sin guardar normas de seguridad.



La noche del sábado, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para tratar de identificar a los participantes en una fiesta en un piso de Tapia de Casariego, al que no les permitieron entrar, vigilancia que concluyó la mañana del domingo con la identificación del responsable de la vivienda, un joven residente en Madrid que carecía de justificación para estar en Asturias.



La Guardia Civil le sancionó por saltarse el cierre perimetral y decidió cursar denuncias contra él por desobediencia y alteración del orden público.



En el resto del país, según los datos facilitados a Efe por el Ministerio del Interior, más de la mitad de las detenciones (54) se practicaron en la Comunidad de Madrid, aunque en propuestas de sanción fue la Comunidad Valenciana la que se situó en primer lugar, con 3.123.



Los datos de Cataluña y País Vasco no son significativos, ya que las competencias en materia de seguridad ciudadana son de sus policías autonómicas.



Interior desplegó en esta Semana Santa 64.200 agentes para velar por el cumplimiento de las restricciones, como no saltarse el cierre perimetral decretado por las comunidades.