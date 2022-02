Ya son cinco los casos de ómicron "silenciosa" en Asturias

La Consejería de Salud ha confirmado cuatro nuevos contagios por ómicron silenciosa por lo que ya son cinco los casos de esta subvariante detectados en la comunidad autónoma.



Salud mantenía ayer cuatro nuevos casos sospechosos en estudio, de los que uno ha sido descartado, ha informado este martes la consejería.



Además, Salud ha confirmado un quinto caso relacionado con el primer contagio detectado el pasado viernes en la comunidad autónoma por esta subvariante ómicron, el de una mujer de entre 40 y 50 años no vacunada que presentó síntomas leves de los que ya está recuperada.



Este tipo de muestreo aleatorio es habitual del procedimiento de vigilancia y control de la covid para buscar variantes y linajes del SARS-COV-2, por lo que Salud no descarta que se diagnostiquen más casos de la conocida como ómicron sigilosa (BA.2), que se denomina así al pasar desapercibida porque no tiene tantas mutaciones como la variante clásica (BA.1).



La ómicron silenciosa se caracteriza epidemiológicamente por tener una mayor transmisibilidad y ser una infección de carácter leve, según explicó la semana pasada el coordinador de área asistencial de la Dirección General de Salud Pública del Principado, Mario Margolles.



Esta subvariante de ómicron, que se diferencia del original en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga, se ha extendido ya por unos 40 países, como Dinamarca, Reino Unido o India, motivo por el que la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se vigile su desarrollo.

8 muertes y 1.390 nuevos contagios

Asturias registró ayer, lunes, ocho muertes por coronavirus, el doble que la víspera, en una jornada en la que se contabilizaron 1.390 nuevos contagios, 474 más que el domingo, cuando se había contabilizado la menor cifra de casos diarios desde el pasado 21 de diciembre.



Según los datos difundidos este martes por el Gobierno del Principado, este lunes fallecieron seis hombres de 62, 63, 74, 77, 78 y 91 años y dos mujeres de 89 y 94.



Pese al aumento de los contagios, el número de pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de covid ha bajado de 471 a 443, de los que 401 están en planta, veintiún menos, y 42 permanecen en unidades de cuidados intensivos, siete menos.



Con ello, la ocupación total por covid en los hospitales asturianos ha descendido del 13,44 al 12,67 por ciento, y en el caso de las uci, del 15,96 al 13,95 por ciento, datos que mantienen a Asturias en nivel de alerta alto (3 de 4).