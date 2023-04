El PP, sobre los incendios de Asturias: "Esto no hubiera sido una tragedia si Barbón hubiera hecho su trabajo"

El portavoz de campaña del PP de Asturias, José Cuervas-Mons, ha acusado este lunes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de tratar de "ocultar su inacción y la de su Gobierno detrás de los pirómanos", lo que ha calificado de una "simplicidad absoluta".



En rueda de prensa, Cuervas-Mons ha afirmado que Barbón "ha construido su propio relato tendente a no asumir responsabilidades" al poner el foco en los pirómanos, para los que el PP también pide que caiga sobre ellos el peso de la ley.



Sin embargo, Cuervas-Mons, que ha querido desvincular a los ganaderos y agricultores de la oleada de incendios, ha criticado que Barbón "se escude detrás de los pirómanos terroristas para tapar su absoluta incompetencia".



"Esto no hubiera sido una tragedia tan grande si Barbón hubiera hecho su trabajo", ha dicho Cuervas-Mons, quien ha advertido de que el Gobierno del Principado, con su "nula política forestal", no ha actualizado el plan forestal ni ha puesto en marcha un programa específico para la biomasa, a pesar de que se había comprometido a ello.



El dirigente popular también ha criticado la baja inversión en prevención de incendios, la tercera más baja entre las comunidades autónomas y menor a la que se realizaba hace una década, según Cuervas-Mons, que también ha apuntado que la ejecución de dicha inversión nunca alcanza el 64 por ciento.



Además, ha lamentado la mala organización del personal de los Bomberos de Asturias, a los que ha agradecido que interrumpieran la huelga ante la oleada de incendios.

El comité de huelga del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) se ha reunido este lunes con el candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, y el portavoz de la campaña popular, Cuervas-Mons.

Los trabajadores denuncian la falta de medios y de personal que vienen sufriendo "desde hace tiempo" y que "ahora, por desgracia, ha quedado patente", según ha explicado en COPE la bombera, Nati Canto, integrante del comité de huelga.

Los bomberos denuncian que no ha sido posible utilizar los doce nuevos camiones cuba con capacidad hasta 4.000 litros de agua para hacer frente a esta oleada de incendios y que fueron presentados, a bombo y platillo, en enero. Tres meses después siguen sin poder ser utilizados. La versión oficial es que están pendientes de una "mejora de seguridad" que el fabricante había ofrecido "a coste cero".









EFE