El sindicato SUATEA insta a las familias asturianas a denunciar la enseñanza semipresencial

El portavoz de Suatea, Tino Brugos, ha instado este viernes a las familias a que denuncien la decisión de la Consejería de mantener la enseñanza semipresencial en la Educación Secundaria Obligatoria (2º y 3º de la ESO) y Bachiller al "vulnerar los derechos de sus hijos a recibir una educación de calidad" que no se puede ofrecer en la actual situación.

En rueda de prensa telemática, Brugos ha dicho que, ante el "creciente malestar" que está provocando "la alta carga de trabajo que sufre el profesorado" durante el actual curso ante las medidas por la pandemia, el sindicato está estudiando la posibilidad de denunciar judicialmente estas condiciones laborales e, incluso, la posibilidad de convocar paros laborales.

En relación a las denuncias de las familias por la enseñanza semipresencial, ha precisado que a principio de curso Suatea se planteó recurrirla pero sus servicios jurídicos señalaron que, como organización sindical, solo podían demandar aquellas decisiones que impactasen sobre las condiciones laborales del profesorado pero que las que afecten al alumnado deberían de ejecutarse por parte de las familias .

En relación a la situación del profesorado, ha denunciado el "deterioro" que sufren los docentes, en especial el de Secundaria, ante el aumento de la carga de trabajo al tener que atender a parte del alumno in situ y la otra on line, y el aumento de las tareas burocráticas que provocan extender una jornada laboral "que no tiene principio ni fin, incluso en horas nocturnas", y que "genera una distorsión de la actividad docente e impacta en su vida profesional y personal".

"Lo que no se puede hacer es un milagro", ha subrayado Brugos, que ha explicado que esta situación se está produciendo sin que el profesorado obtenga ningún tipo de reconocimiento por parte de la Consejería que, a su juicio, debería aprobar un partida económica para reforzar con más docentes las tareas lectivas y burocráticas y disminuyendo las ratios alumno-clase, ya que la actual situación, que Educación señaló en septiembre como coyuntural, "se está convirtiendo en un problema estructural", ha puntualizado.

Brugos ha criticado el "lavado de cara para ganar tiempo" de la Consejería al realizar un estudio sobre la enseñanza semipresencial en las aulas para conocer si existen diferencias en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos que están sujetos a ella y los que acuden a las clases.

Por último, Suatea ha pedido a la Consejería que aplace la convocatoria de oposiciones en Secundaria previstas para el 19 de junio, ante la dificultad del profesorado interino "de prepararla de forma adecuada ante la alta cargo de trabajo que soportan en este curso" y ha acusado a Educación de "falta de empatía hacia este colectivo" .