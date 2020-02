El Sindicato de Estudiantes pide la eliminación de la EBAU

El Sindicato de Estudiantes de Asturias ha pedido este jueves la eliminación de la prueba de la selectividad para que todos los alumnos puedan acceder a los estudios superiores y, en primer término, rebajar la prueba de Historia en la próxima EBAU por el "abundante" temario que contiene.

Anahí López y Beatriz García, del Sindicato de Estudiantes, que han realizado estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con representantes de la Consejería de Educación del Principado, han adelantado que les han comunicado que habrá una cambio en la prueba de Historia de la EBAU.

Con esta modificación, los estudiantes podrán optar entre dos opciones en cada uno de las cinco preguntas que se les realice en esta materia en vez de la obligatoriedad de elegir entre uno de los dos bloques enteros con cinco preguntas como ocurre ahora, aunque, según han recalcado, se trata de "un parche insuficiente".

"Es un examen tedioso y con abundante materia. En primer lugar habría que rebajar drásticamente esta prueba de Historia y luego eliminar la selectividad, ya que esta prueba es un impedimento más para que los alumnos puedan ir a la universidad", han subrayado.

Han indicado que "los recortes que se han ido sucediendo han provocado que no haya plazas para todos y al final los que pagan esta situación son los hijos de los trabajadores que ven que no pueden acceder a la universidad al no poder hacer frente a la tasas abusivas", informa EFE.

López ha apuntado que esta prueba de historia, con un temario tan amplío, "provoca estrés ente el profesorado que no se ve capaz de dar toda la materia" y, por su puesto, esta situación afecta también alumnado.