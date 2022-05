El sindicato ANPE denuncia a la Consejería de Educación por "trabajar de espaldas" al profesorado en Asturias

El sindicado docente ANPE ha criticado este viernes a la Consejería de Educación por trabajar "de espaldas al profesorado", haciendo referencia a la nueva regulación normativa del currículo de Infantil y Primaria.

FALTA UNA PLANIFICACIÓN PREVIA

"Aunque la urgencia de adaptar la norma nacional al ámbito regional era una necesidad para poder planificar el inicio de curso con garantías, sin embargo el profesorado se ha visto sorprendido por el anuncio en prensa de varias medidas de calado que cambiarán la manera de trabajar en las aulas y la ordenación académica de los centros educativos, cuya aplicación corresponderá precisamente a los maestros que han sido ignorados en su gestación y desarrollo, que no han sido consultados, encuestados ni considerados, convertidos, así, en meros peones de brega", lamentan desde ANPE.

POLÍTICA DE "ORDENO Y MANDO"

Para el sindicato, "las políticas de ordeno y mando ya han fracasado en el pasado y nos retrotraen a etapas no democráticas ya superadas. Con los medios actuales, no habría sido difícil consultar a la plantilla de aproximadamente 6.000 maestros, sobre las medidas a implementar". "No hacerlo supone o bien un desprecio por la opinión profesional del colectivo, o bien una dejación de funciones por parte de los responsables educativos. Ninguno de los dos escenarios es deseable, dada la certeza inmutable de que ninguna reforma educativa tendrá éxito si se hace de espaldas al profesorado", añade.

METODOLOGÍAS "POCO NOVEDOSAS"

Por otro lado, ANPE destaca "el adanismo de quienes promueven unas determinadas metodologías como novedosas, cuando su implantación en las aulas es una realidad desde hace años gracias a los maestros y maestras que han dedicado esfuerzo personal y tiempo libre para formarse y aplicar en sus clases, sin recibir ningún apoyo, estímulo o reconocimiento por parte de la administración responsable, que ni facilita un incentivo, ni paga las costes de matrícula, ni libera de horas de trabajo en el centro educativo, para seguir esa formación". "Pero esta parte, que responde a la exigencia sindical de ANPE, también ha caído en el olvido administrativo", reprocha.

Con todo, concluye que "cuando se den cuenta de la metedura de pata, quizás tengan a bien convocar a los sindicatos, como convidados de piedra, para hacer pasar por negociado lo ya decidido y publicado".