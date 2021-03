Siguen los imprudentes: 70 denuncias entre Oviedo y Gijón

La Policía Local de Oviedo ha tramitado un total de 46 denuncias durante el fin de semana por incumplir las restricciones anti Covid impuestas por la Administración autonómica.

Según ha informado el Área de Seguridad Ciudadana, 16 de esas denuncias corresponden a personas que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, 15 a incumplimiento del horario de toque de queda, 7 por no llevar mascarilla, 4 por incumplir el número de personas en locales, 2 por incumplimiento de las limitaciones de movilidad, uno por no llevar mascarilla en un vehículo particular y otra por otras infracciones.

En Gijón, la Policía Local ha denunciado, este domingo, a 24 personas por incumplir las medidas de restricción para frenar la pandemia de coronavirus. Los agentes denunciaron a 19 personas por no respetar el toque de queda, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Además, la Policía sancionó a otras cinco personas por no llevar la mascarilla obligatoria.