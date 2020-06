Ha sido un Corpus Christi diferente

Ha sido una celebración del Corpus Christi diferente, sin procesiones, sin los pequeños de Primera Comunión y sin la tradicional comida de las fresas compartida entre el Cabildo y la Corporación en el Ayuntamiento de Oviedo. El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, señalaba en su Homilia que no pudimos tomar el caldo porque tenía una temperatura insufrible y parece que las fresas tienen un alto precio todavía, tanto que son impagables, esperemos que vengan otros días en los que el caldo se pueda sorber, las fresas pagar y todos compartir en un gesto de Iglesia y municipal que recupera una tradición aqui en Oviedo que no quisieramos dejar pasar. Monseñor ha agradecido el trabajo prudente y responsable que hace el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo en estas tiempos de pandemia, recordando que hay que estar al quite con lo que se nos viene encima, otra postpandemia, que los más desheredados van a sufrir en carne propio.

La Catedral de Oviedo se encontraba al 75% de su ocupación, con sillas en los pasillos laterales para guardar las distancias de seguridad. Todos con mascarilla y manteniendo los dos metros de separación, y rebajando la ocupación en los bancos principales de 10 a 5 personas. Acudían también 8 Cofradías, 6 de Semana Santa y 2 penitenciales. Se ha celebrado la Sagrada Comunión con tres filas de fieles recibiendo la Sagrada Forma de manos del propio Arzobispo y dos de sus auxiliares. Sagrada Forma que los presentes recibían en sus manos para llevársela a la boca. La fórmula "el Cuerpo de Cristo, amén", no se hizo de forma individual con los fieles por motivos de higiene, con lo que, previamente a la Comunión, Don Jesús expresaba la frase de manera colectiva para todos los asistentes.