Sicepa/Usipa mantiene su intención de impulsar una huelga entre el 10 y el 12 de mayo en la sanidad asturiana

El sindicato Sicepa/Usipa mantiene su intención de impulsar una huelga en la sanidad asturiana desde las 8.00 horas del 10 de mayo hasta la misma hora del 12 de mayo. Su intención es forzar la negociación con el Gobierno asturianos en aspectos como la carrera profesional, las agendas, las indemnizaciones por desplazamiento y dietas, el complemento de penosidad o las condiciones del personal del Servicio de Atención Continuada (SAC).

La movilización, de la que el sindicato informó este 26 de abril, afectaría a médicos y enfermeros de equipos de Atención Primaria, personal Facultativo de Atención Urgente Hospitalaria y personal del SAC.

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, dijo el pasado jueves que su departamento se caracteriza por dialogar con los profesionales a través de sus representantes y han llegado a acuerdos con la mayoría. "También podemos y queremos escuchar a las minorías", añadió.

Esas declaraciones del dirigente asturiano no han gustado en el sindicato Sicepa/Usipa, que ha recordado al consejero que cuando un colectivo inicia un proceso de huelga es obligatorio que les escuche.

Además, han negado ese calificativo de 'minoría y han insistido en que el sindicato Sicepa/Usipa-SAIF es la organización con el tercer número de delegados de Asturias en las recientes elecciones sindicales, segundo en votos y que más sube en el número de los mismos.

"Esperamos su llamada al dialogo, esperemos encontrar un espíritu de negociación sincero y respetuoso, el mismo espíritu que va a encontrar en nuestra organización. Llegar a un acuerdo es nuestro único objetivo y le repetimos, esto va de dignidad, no de euros", han señalado.

El que no piensa respaldar la mencionada huelga es el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), que emitió un comunicado informando a simpatizantes y pacientes para explicar que no participaría en la movilización. "Muchas de las reivindicaciones de la organización convocante afectan a otras categorías no facultativas y, por lo tanto, no nos compete valorarlas", han indicado.

Además, han indicado que, en cuanto a las mejoras reclamadas para los médicos, en concreto las del SAC y las de los equipos de Atención Primaria, ellos ya están convocados en unos días a una reunión de seguimiento del reciente acuerdo. "No es correcto, sindicalmente hablando, avanzar en términos de conflicto antes de haber finalizado una negociación en curso", han explicado. "Nosotros desde el Simpa vamos a seguir trabajando en los aspectos pendientes y en los nuevos para intentar conseguir las mejores condiciones", han añadido