El SESPA autoriza el traslado de Eduardo Moráis al Hospital Rúber de Madrid

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha accedido, finalmente, a facilitar el traslado de Eduardo Moráis al Hospital Internacional Rúber de Madrid. El sí a la derivación al centro privado de la capital de España ha llegado después de que la Cadena COPE denunciara la situación de este joven de 35 años diagnosticado de un trastorno neurológico funcional que le produce desconoxiones en el cerebro. Está en una silla de ruedas, sin control de los esfínteres, sin vista en un ojo y también ha perdido un oído. "Me dan desmayos y cada vez que me pasa no me acuerdo de nada y empeoro".

Eduardo será trasladado en ambulancia hasta Madrid aunque aún no sabe cuándo. Sigue ingresado en el HUCA pese a que los médicos querían mandarlo ya para casa. Su familia se ha negado ante el delicado estado que presenta porque "ni siquiera puede ingerir alimentos".

Según ha podido saber COPE, el documento con la negativa inicial al traslado de Eduardo "ha desaparecido".

Los neurólogos del HUCA que atienden al joven habían indicado, desde un primer momento, que el único centro de España que puede ofrecerle el tratamiento que necesita es el Hospital Rúber Internacional. La intención del SESPA era buscar una alternativa en un centro sanitario público. Finalmente, ha accedido a derivar a Eduardo al centro privado para que pueda recibir la terapia necesaria para controlar el trastorno neurológico funcional que sufre.

"Solo deseo recuperar mi vida, mi trabajo y mi familia". Eduardo está casado y tiene dos hijas, una de cuatro años y otra de diez meses. Su esposa, Patricia, es la persona que está llevando todo el peso de la enfermedad y quien pelea cada gestión con los médicos para que su marido pueda recuperar la salud. Ahora están a la espera de que les comuniquen la fecha para el traslado en ambulancia hasta Madrid pese a que la compañía Iberia le había ofrecido llevarlo en avión, según ha revelado el propio Moráis.