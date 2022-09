Sergio García presenta su dimisión como secretario de organización de Ciudadanos en Asturias

Continúan los movimientos en Ciudadanos. Este martes, Sergio García ha dimitido como secretario de organización del partido en el Principado aunque conserva su acta como diputado. Era una de las voces que había encabezado la revuelta que pide la dimisión de Arrimadas y ha apuntado que unas acusaciones del secretario de organización a nivel nacional han sido el motivo final de una decisión que ya venía cocinándose.

Sergio García comenzó haciendo un repaso a los años que lleva en el cargo, antes de anunciar la decisión y explicar los motivos de la misma: "Dejo mi cargo orgánico con una pena muy grande de ver que la dirección nacional tiene establecida una hoja de ruta equivocada en el planteamiento para preparar unos comicios autonómicos y municipales de 2023".

Eso era algo que el dirigente ya había manifestado anteriormente, pero también mencionó nuevos motivos: "También los hechos acontecidos este fin de semana, en los que me han demostrado que no gozo de la confianza del secretario de organización nacional, puesto que ha comunicado una serie de falsedades sin contrastar. Es la gota que colma el vaso". No quiso profundizar en esa situación con el secretario a nivel nacional: "No voy a entrar en el hecho concreto. Entiendo que hace mal si en sus nuevas posturas no contrasta informaciones, la rumorología juega malas pasadas. Puso palabras y acciones en mi boca que nunca he hecho ni voy a hacer. Es la gota que colma el vaso. Me ha demostrado que no cuento con su confianza y en base a mi coherencia el hecho de renunciar y dimitir".

García ha insistido en esa hoja de ruta en la que no está de acuerdo a nivel nacional: "Hoy he recibido un whatsapp al igual que el resto de homólogos de secretarías de organización para que vayamos avanzando en ver que candidatos lideren las candidaturas locales y autonómicas. No es mi manera de actuar. Si me tengo que sentar con cualquiera para propornerles que se incorporen o lideren un proyecto político quiero decirles como nos vamos a llamar, de qué color vamos a ser y qué ideología vamos a defender. La deriva sigue".