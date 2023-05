El voto de los indecisos puede ser decisivo. En ello están en la campaña regional y también en la local. El candidato popular a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli lo sabe y este martes ha estado en un encuentro con simpatizantes de Ciudadanos bajo el lema 'Juntos somos más fuertes'. Una de las personas que escoltaba a Canteli era Sergio García, el que fuera secretario general de la formación naranja en Asturias, que respalda a Canteli y que da el apoyo a la lista popular.

Así lo ha manifestado en una entrevista en COPE Asturias: "Hay una tendencia que los propios electores de Ciudadanos en su momento nos están marcando. En Andalucía o Madrid ha quedado fuera. Es una deriva que a algunos nos ha llevado a abandonar ese proyecto que nos había ilusionado en 2014. Hoy en día el único proyecto que representa esa alternativa de gobernanza y seriedad es el Partido Popular de Canteli. Es el cobijo de aquellas personas que nos decantamos por votar a Ciudadanos en 2019 y que ahora estamos huérfanos. Es la opción más seria ante ese cuatripartito y el único freno para que las políticas de Sánchez no se proyecten en Oviedo es el PP".

García reconoce la importancia del voto de los indecisos: "En las encuestas se ve un porcentaje de personas que habíamos votado a Ciudadanos y que a día de hoy no lo vamos a votar, porque no nos parece la opción real y tenemos esa serie de dudas. Hay una bolsa de indecisos que medita quedarse en casa o ir a votar. El voto a Ciudadanos es tirarlo a la basura, y votar a la izquierda no es una opción, porque la ciudad regresaría a tiempos pasados. Hay que ir a votar. Quedarse en casa no es una opción y el proyecto más sensato es el de Canteli".