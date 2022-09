18 de septiembre: "Día de la Ruta de la Vía de la Plata"

Este domingo 18 de septiembre se da el pistoletazo de salida a las celebraciones de la 9ª edición del Día de la Ruta Vía de la Plata. Arranca un mes lleno de actividades para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este histórico y atractivo itinerario: el nacimiento del emperador romano Marco Ulpio Trajano.

La Ruta de la Vía de la Plata es un vía de comunicación que unía el norte y el sur de la hispania romana. Desde Gijón a Sevilla, 34 localidades de cuatro comunidades autónomas diferentes, van a celebrar durante un mes todo tipo de actividades vinculadas al mundo romano

NOVENA EDICIÓN DE UN DÍA MUY ROMANO

Un año más, y ya van nueve, 34 localidades de las cuatro comunidades autónomas por las que discurre la Ruta Vía de la Plata (Andalucía, Extremadura, Castilla y León, y Asturias) se han sumado a esta iniciativa añadiendo distintas propuestas a una programación de actividades abiertas a todos los públicos.

La novedad de este año la protagoniza el lanzamiento de un juego de escape en línea (escape room online), ‘El legado de Trajano’. El juego se activará el próximo domingo 18 de septiembre y estará disponible de manera gratuita a través de los enlaces directos que se difundirán desde los perfiles en redes sociales de la Ruta Vía de la Plata y la web de la Ruta: www.rutadelaplata.com

ORIGINAL "ESCAPE ROOM" ROMANO

Los usuarios que se animen a participar tendrán que superar cuatro misiones para conseguir el objetivo: localizar un tesoro hallado por Trajano durante las guerras dacias y que permanece escondido desde el siglo I.

La dinámica de juego es simple: antes de cada reto, hay un informe del desafío y un breve fragmento de historia (relacionado con la Ruta Vía de la Plata, con el legado romano en la comunidad autónoma en la que se desarrolla la acción y con aspectos generales del Imperio romano), útil para superar cada uno de los enigmas.

El programa incluye, además, desde la celebración de talleres de distinta índole hasta visitas guiadas por espacios arqueológicos (museos, termas, villas…), senderismo por tramos de la calzada, recorridos didácticos, exposiciones, charlas-coloquio, cata maridaje con vinos romanos, acciones en centros de enseñanza, un maratón de billar romano…

¿QUIÉN ERA MARCO ULPIO TRAJANO?

Trajano nació el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla). Trajano no solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica sino también uno de los emperadores que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Después de la vía Augusta, la calzada de la Ruta Vía de la Plata fue la segunda en importancia en la Hispania romana.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 el Día de la Ruta Vía de la Plata con el objetivo de valorizar uno de los conjuntos más interesantes de nuestro patrimonio histórico e impulsar su recorrido como destino turístico.

La Ruta Vía de la Plata es un itinerario cultural y turístico basado en una de las principales vías de comunicación del Imperio Romano durante su dominio de la península ibérica.





Toda la información relativa a los actos de celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata 2021 puede seguirse en redes sociales con el hashtag: #DíaDeLaRuta.