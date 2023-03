El Seminario celebra el Día de San José con 30 seminaristas formándose en sus instalaciones

El Seminario Metropolitano de Oviedo celebra este domingo el Día del Seminario, en coincidencia con el Día de San José, patrono de los seminaristas. Lo hará bajo el lema, Levántate y ponte en camino. Coincidiendo con la festividad, este sábado el arzobispo Jesús Sanz Montes presidirá el Rito de Admisión de Rafael García, alumno de 44 años que concluye su etapa formativa.

En total son 30 los seminaristas que esta promoción afrontan sus estudios en Oviedo, de tres comunidades diferentes. 17 forman parte del Seminario Metropolitano, con una novedad importante para este año. La inclusión de alumnos de la diócesis de Santander. En la diócesis vecina, con la que se están reforzando lazos, solamente contaban con dos seminaristas, por lo que se decidió integrarlos en la Diócesis de Oviedo junto con los otros 15. El número total de alumnos lo completan once seminaristas del Redemptoris Mater, una comunidad vinculada a las misiones y dos del Lumen Dei.

La formación se estructura en cuatro patas: La académica, la humana-comunitaria, la espiritual y la pastoral. El rector, Sergio Martínez Mendaro, insiste la formación colectiva: "El Papa Francisco está poniendo de relieve constantemente el trabajo en común. Hoy en día un cura ya no es el que está aislado en una parroquia toda la vida. Está en relación con sus compañeros formando parte de una iglesia e intentando hacer un proyecto común".

También, dentro del ámbito pastoral - social, el trabajo con diferentes organizaciones y entidades refuerza el importante aspecto social, como incide el rector: "Un cura no puede ver los toros desde la barrera. Hay que involucrarse en la sociedad, si no estás al margen. Quiero que un seminarista vaya de voluntario. Que meta las manos en la pota, que se ponga a servir comidas... En su parroquia va a tener que hacerlo y alguna respuesta tenemos que dar".

En esa lista de alumnos figura por ejemplo Jonathan Hergueta, natural de Cuenca y que tiene 28 años de edad. Él mismo ha contado cómo recibió la llamada del Señor: "Estaba trabajando en Portugal como asesor financiero hasta que Dios me mostró con total claridad que me llamaba el sacerdocio. Cuando el Señor te llama, es la única forma de ser plenamente feliz. Yo podría ser feliz con la vida que llevaba, pero no plenamente feliz".