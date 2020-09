Según la OMM este otoño podría ser más frío de lo habitual

Muchas veces escuchamos hablar de los fenómenos meterológicos de "El Niño" y "La Niña", pero, ¿que son?. Son dos fenómenos climáticos que a pesar de ser muy similares, presentan resultados opuestos. El Niño se produce como resultado de los vientos alisios más débiles de lo que suelen ser. El efecto es que el agua cálida se acumula a lo largo de las zonas ecuatoriales y se mueve hacia el este, en la zona oriental del océano Pacífico. Al calentarse el agua en superficie más de lo normal, la atmósfera también se calienta, lo que ocasiona que el aire húmedo suba, forme nubes y se produzcan tormentas. Todo lo contrario es La Niña. En este caso, los vientos alisios se refuerzan y el agua fría se concentra en la región ecuatorial del Pacífico, por lo que la atmósfera se enfría por el contacto con las aguas en superficie del océano y, al faltar, calidez, el agua no se evapora y el aire se eleva, así que el nivel de lluvias y tormentas disminuye de forma anómala. Según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 60% de posibilidades de que se produzca La Niña durante este otoño e invierno, con lo que se notaría un cambio a la baja en las temperaturas respecto a los inviernos más recientes. El efecto empezaría a dejarse notar este mes de septiembre según la OMM. De hecho, los meteorólogos, ya observaron los primeros de enfriamiento del mar ecuatorial sobre el Pacífico durante el pasado mes de mayo, lo que está generando los primeros cambios en los vientos atmosféricos. Con todo esto, las precipitaciones en España y Europa podrían aumentar de forma significativa, aunque no deja de ser una predicción con un porcentaje que no es del 100%, y es que ya sabemos que la meteorología no es una ciencia exacta.