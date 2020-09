El sector turístico de Asturias dice que el verano ha sido "satisfactorio"

Teniendo en cuenta de donde venimos, la temporada de verano ha sido "satisfactoria", dice la portavoz de la Mesa de Turismo de FADE, Ana Soberón. El grado de ocupación media durante el mes de julio fue del 75% y por encima del 90% en el mes de agosto. Una temporada estival, que aún, siendo buena y significó un balón de oxígeno, no compensa las pérdidas sufridas entre marzo y junio, hay un 30% de la facturación que no hemos recuperado, dice Soberón. Por otro lado, los precios se mantuvieron con respecto al año pasado, así como la rentabilidad. La estancia media de ocupación fue de 4 noches, más larga que en temporadas anteriores, mientras que han sido más los asturianos los que han disfrutado del turismo en el Principado que otros años. Soberón puntualiza además que se ha demostrado que el sector hizo los deberes porque no ha habido ningún cierre de alojamiento turístico por incumplir las normas, con lo que el sector no es culpable de los brotes que se hayan producido. De cara al otoño, asegura que "la previsión no pinta bien", aunque todo son incertidumbres, teniendo en cuenta que los meses de septiembre y octubre de los últimos años han sido muy buenos. Por otro lado, ha querido solidarizarse con los guías turísticos que han vivido el peor verano de sus vidas, así como la agencias de viajes (muchas de ellas han echado el cierre) y con los locales de ocio nocturno, recordando que a pesar de la regulación, en algunos espacios se han permitido botellones. En cuanto a la alerta naranja decretada en el oriente de Asturias, afirman que se está dejando notar, porque ya ha habido cancelaciones de reservas de hasta el 60%