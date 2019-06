Savia nueva para la Iglesia de Asturias

La Diócesis ha ordenado, este domingo, a cinco nuevos sacerdotes y un nuevo diácono. La ceremonia, celebrada en la Catedral de Oviedo (llena), ha estado presidida por el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que le dedicó unas cariñosas palabras a los ordenados:

"Queridos Miguel Ángel, Diego, Sebastián, Pablo, Hermes y Miguel, hoy, ciertamente, seréis ordenados sacramental y litúrgicamente de modo entero, pero lo que recibís no termina en el sí que os ha traído hasta el altar, sino que tendréis que apredner a pronunciar vuestro sí cada día de la vida que el Señor tenga a bien daros y confiaros".

El Arzobispo ha explicado que "ellos han vivido un tiempo de adentramiento, no por miedo o incertidumbre, sino como integral preparación a la encomienda que la Iglesia les confía". Monseñor Sanz Montes asegura que "no sería responsable poner, sin más en sus manos, la gracia que deberán distribuir a sus hermanos si, primero, ellos no se saben los primeros mendigos que han de recibirla cada día".

"No sería tampoco responsable poner en sus labios la palabra que deberán anunciar si ellos no han aprendido, antes, a escucharla en sus adentros. De ahí que hayan transcurrido unos años en el estudio de la teología y la filosofía y en trabajar su propia humanidad que tiene libertad, afecto y temperamento", ha abundado el Arzobispo de Oviedo.

"Los diáconos y los presbíteros y los obispos somos esos pastores en cuyos manos Jesús prolonga y alarga su Ministerio sumo y enterno del que inmerecidamente participamos al ser llamados a unirnos y ser ungidos por ese pastor bueno", ha zanjado Don Jesús Sanz.

Los sacerdotes ordenados son Miguel Ángel Cruz (47 años), de Hontoria, en Llanes; Hermes Osorio (30 años), de Colombia; Diego Cruz (33 años), de El Salvador; el peruano Pablo Valverde (40 años); y Sebastián Castelli (43 años), de Argentina. El nuevo diácono es Miguel Vilariño, de 26 años, natural de Oviedo.

Los nuevos sacerdores Castelli, Valverde y Osorio celebrarán su primera misa este lunes, en la Iglesia de San Martín el Real de Torazo. Bueno lo hará el domingo, en San Miguel de Hontoria y Cruz lo hará el 28 de julio en el Asilo de Luarca.