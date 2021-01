San Martín del Rey Aurelio ya sufre las rectricciones

Con San Martín del Rey Aurelio ya son doce los municipios asturianos que están cerrados perimetralmente y sufren las restricciones internas que aplica el Principado por el riesgo extremo debido al aumento de contagios. Especialmente castigados se sienten los hosteleros. Muchos de ellos, incluso con terraza, han decidido no abrir sus locales, y es que además de que la gente tiene miedo, el tiempo no acompaña.

María Teresa regenta junto a su marido el Café Camelot en El Entrego, trabajan los dos de 6 de la mañana a 8 de la tarde para poder sacarle "algo" de rentabilidad al negocio y tienen a una empleada en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). María Teresa dice que personalmente lo llevan muy mal, estoy trabajando a un máximo de un 30% y estoy pagando los mismos impuestos que si estuviera trabajando al 100%. También en El Entrego, Fernando regenta un negocio, Sidrería El Zamorano; que te voy a contar, lo llevo muy mal, porque encima comienza la semana lloviendo y yo tampoco tengo una terraza techada ni cubierta, ni nada de eso, entonces, muy mal. En Sotrondio, Gonzalo está al frente de la Sidrería La Cabaña; directamente no abre porque no le merece la pena mantener sólo la terraza, va a esperar a que se levanten las restricciones para que podemos servir en el interior, aunque sea sólo al 30% y sin barra como estábamos ahora y así por lo menos te puedes defender para pagar. También en Sotrondio, Jovana tiene una sidrería: La Tayuela, con el día que hace hoy no creo que salga mucha gente a comer en la terraza y a tomar una botella de sidra y encima no te dan ayudas, con lo que ahogas.