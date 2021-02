Salud prorroga el cierre perimetral de Oviedo una semana más

Las autoridades sanitarias prorrogan una semana más el nivel de máxima alerta en Oviedo en el municipio que incluyen el cierre perimetral, la clausura del interior de bares y restaurantes y la prohibición de reunión de más cuatro personas, entre medidas. La norma se mantendrá, como mínimo hasta la medianoche del 24 de febrero. Oviedo se encuentra sometida a confinamiento y restricciones 4+ desde el pasado 21 de enero.

Los resultados de los últimos días indican que en Oviedo se mantiene la mejoría en los tres parámetros de referencia (la tasa por cada 100.000 habitantes, la tasa de mayores de 65 años y la trazabilidad), pero que todavía no se han alcanzado en todos los casos ni se han mantenido a lo largo de tres días consecutivos. Según los últimos datos del Observatorio de Salud correspondientes al 14 de febrero, en Oviedo la tasa de incidencia acumulada a 14 días es de 338 casos por cada 100.000 habitantes (el límite establecido es de 350), mientras que para la población mayor de 65 años, la tasa es de 211 casos por cada 100.000 habitantes (el límite está en 195), y la trazabilidad en el 75,1%, una décimapor encima de la establecida.

Por ahora, desde el Ayuntamiento de Oviedo no hay valoraciones ante esta prórroga, aunque fuentes consistoriales señalan que era lo esperado a la vista de los datos sanitarios. Quienes peor lo están pasando son los hosteleros. Patricia tiene una cafetería en la calle Muñoz Degraín y dice que no debería de ser así, que deberían dejar que abramos y deberían de controlar quien lo hace bien y quien lo hace mal y sancionar a quien no cumpla las medidas, porque quienes las cumplimos estamos pagando el pato.