Salud notifica 53 positivos en Asturias, la cifra más alta desde que acabó el confinamiento

La Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 53 positivos por coronavirus correspondientes al día de ayer, de los que 13 son contactos estrechos de casos conocidos, y 2 pertenecen al brote del Centro Gerontológico Montevil, que asciende a cuatro positivos, de los que ya se informó ayer en nota de prensa. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica está estudiando el vínculo epidemiológico del resto de los contagios. Todos los afectados presentan sintomatología leve y permanecen aislados en sus domicilios, excepto una persona que ha sido ingresada.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de no banalizar la situación y piden a la población asturiana y a los visitantes que extremen las medidas de prevención y seguridad, tales como el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de un metro y medio, como mínimo, con personas con las que no se conviva. Además, instan a las personas que esperan el resultado de una PCR, bien sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos, que guarden rigurosamente la cuarentena y restrinjan su vida social para evitar la trasmisión del virus. Recuerdan, asimismo, que el uso de la mascarilla es obligatorio en Asturias para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados; en este último caso cuando los ocupantes no residan en el mismo hogar.