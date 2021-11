Salud mantiene una vigilancia constante ante el aumento de casos por coronavirus

El director general de Salud Pública del Principado de Asturias, Rafael Cofiño, ha asegurado que se mantiene una "vigilancia constante" sobre la tendencia "ascendente" que presenta la incidencia acumulada de coronavirus en Asturias durante catorce días para que el aumento en el número de casos no se traduzca en una mayor presión en Atención Primaria y la red hospitalaria.



Así lo ha manifestado este jueves con motivo de su participación en los V Premios Saludables que han reconocido a la Dirección General deCuidado Humanización y Atención Sociosanitaria por el programa "Paciente activo: Pacas al rescate", así como a los equipos de vacunación del Principado.



Rafael Cofiño ha explicado que Asturias contaba, hasta este pasado miércoles, con la incidencia a catorce días más baja del conjunto del país, con 48,8 casos por cada cien mil habitantes, pero su tendencia es ascendente, por lo que es preciso mantener una "situación de vigilancia constante".



"En invierno, al haber más vida en interior, va a haber más circulación de virus y más transmisión", ha recordado antes de recalcar que no se debe de bajar la guardia, aunque los niveles asistenciales del Principado sean "buenos".



Cofiño ha indicado que los brotes que se detectan en la comunidad se registran, principalmente, en espacios cerrados, como el ámbito educativo, donde la situación "no es especialmente alarmante".



Sobre la implantación del certificado covid en Asturias, ha apuntado que, además de contar con una valoración de los técnicos de salud pública, también se debe disponer de la de "otros sectores", de cara a conocer "qué impacto social" puede suponer la medida.

Según los últimos dados del Ministerio de Sanidad, Asturias se acerca al hasta ahora denominado "riesgo medio" (entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes). En los hospitales, son 34 los pacientes covid ingresados, 9 de ellos, en la UCI.