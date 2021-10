Salud extrema la vigilancia ante la "previsible" llegada de la variante "delta plus" a Asturias

La Consejería de Salud ve previsible la detección de infecciones por la variante delta plus del coronavirus, considerada de mayor transmisibilidad, como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas, por lo que se está "vigilando continuamente" y realizando secuenciaciones del genoma de los virus.



Así lo ha expuesto el consejero de Salud, Pablo Fernández, tras participar en la reunión telemática del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se ha puesto de manifiesto la tendencia al alza de la incidencia de la covid-19 en todo el país, incluida Asturias, aunque desde niveles "muy bajos".



En el encuentro, se ha advertido de que las comunidades autónomas están detectando cada vez más infecciones por la variante delta plus, por lo que "sería previsible" su detección en el Principado.



Según los expertos, la variante delta plus (AY.4.2), una "descendiente" de la variante delta del coronavirus, podría ser entre un 10 y un 15 % más transmisible que esta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2 y podría ser responsable ahora de casi el 10 % de casos de covid en el Reino Unido.



El titular de Salud ha remarcado que por este motivo se está "vigilando continuamente" y realizando una secuenciación del genoma del virus para comprobar a qué variantes corresponden los contagios.



En este contexto, las comunidades autónomas han acordado por unanimidad mantener, hasta el 30 de noviembre, los aforos vigentes en eventos deportivos, que son del cien por cien en recintos abiertos y de un máximo del 80 por cien en instalaciones cerradas.