Salud confirma 29 nuevos casos positivos por coronavirus

La Consejería de Salud ha confirmado 29 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 7 son contactos estrechos de positivos ya conocidos, tanto locales como de otras comunidades. Además, otro es un contagio importado de Portugal y una persona más se suma al brote de Ribadesella, con lo que el total de afectados en este foco se eleva a 8. El resto de los nuevos infectados están siendo investigados para establecer su vínculo epidemiológico. En cuanto al Hospital del Oriente, donde ayer se confirmaron dos casos positivos entre el personal sanitario, la investigación continúa a la espera de los resultados de laboratorio.

Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y protección, especialmente para mayores y personas con patologías, en aquellos lugares donde se han declarado brotes. Además, aconsejan evitar aglomeraciones y actividades sociales innecesarias. Asimismo, Salud pide a la población que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. En este sentido, recuerda la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan. También recomienda el lavado frecuente de manos e insiste en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive. El objetivo último de todas las medidas que se van tomando es la contención del coronavirus y la protección de los colectivos más vulnerables, para lo que resulta imprescindible la implicación de toda la ciudadanía.