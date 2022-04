Salud confirma un aumento de ingresos por covid en los hospitales de Asturias

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha señalado que la evolución de la covid presenta un patrón de "dientes de sierra" en Asturias, donde la hospitalización en planta y en unidades de críticos "sigue empeorando progresivamente", aunque "no de manera acelerada".



"No podemos decir que estemos en fase de mejoría", ha explicado este lunes en una comparecencia en la Junta General sobre los ingresos hospitalarios, donde ha subrayado, no obstante, que en los últimos días la incidencia en mayores de 60 años está teniendo una "leve disminución".



La mayor parte de las personas ingresadas son mayores de 60 años pertenecientes a grupos vulnerables, pero el grueso no pertenece al colectivo de personas institucionalizadas.



"Los técnicos no prevén que haya un crecimiento descontrolado como otras ondas. Lo que no quiere decir que no nos preocupe", ha apuntado el titular de Salud, quien ha subrayado que estos incrementos explosivos suelen estar relacionados "con nuevas variantes".



Fernández, que ha recordado que la estrategia de vigilancia y control de la covid se centra en los grupos vulnerables y en los casos graves, ha resaltado la importancia de favorecer "la normalización de la asistencia sanitaria".



En este sentido, ha apuntado que los hospitales dispondrán de habitaciones o zonas de aislamiento para la atención e ingresos de pacientes con patología respiratoria infecciosa transmisible.



Sobre la retirada de mascarillas, el consejero ha recordado que Asturias no era partidaria de eliminarlas en espacios interiores antes de Semana Santa y sobre hacerlo después de las fiestas ha recalcado que aún no es está en condiciones de decidirlo, dado que la tendencia en ingresos en planta y uci es "ascendente".



"Necesitamos que pasen más días para ver si cambia la tendencia", ha abundado al respecto.



La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, ha señalado, por su parte, que el sistema de vigilancia centinela de Atención Primaria recibe los casos de covid como de otras infecciones respiratorias. "Desde hace unas semanas se aislan más casos de gripe ya que de covid en esta red", ha dicho.



En su comparecencia, el consejero ha subrayado los altos niveles de inmunidad en el Principado, donde la pauta completa en los mayores de 60 años está próxima al cien por cien, en los mayores de 12 en el 95,3 por ciento y en el colectivo entre 5 y 12 años se sitúa en el 53,7 por ciento.



Además, el 93 por ciento de los mayores de 50 años cuenta con dosis de recuerdo, mientras que el 64 por ciento de los jóvenes de 18 y 19 años ya la han inoculado.