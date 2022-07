Saint-Gobain quiere invertir 10 millones en Avilés, pero los sindicatos piden la retirada del ERE

La dirección de Saint-Gobain ha puesto encima de la mesa un plan de inversiones de 10 millones de euros para la fábrica de Avilés, pero los sindicatos han exigido mayor concreción, así como la retirada del ERE de extinción previsto para 93 trabajadores de la línea de Sekurit, que la empresa ha decidido mantener.

Esta es la última propuesta que la empresa hizo llegar anoche a los sindicatos en una nueva reunión celebrada en Madrid y que no ha servido para frenar la protesta de la plantilla, que este martes ha celebrado una marcha desde la puerta de la fábrica hasta Piedras Blancas, la capital de Castrillón, concejo sobre el que también se asienta la fábrica.

Los manifestantes han insistido en su rechazo al ERE que supone el despido de 42 trabajadores en Avilés y 51 de Arboç (Tarragona), en la que es la decimoséptima jornada de huelga.



El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho desde la cabeza de la marcha que “cuando una multinacional que tiene beneficios pretende meter el hambre a las familias, el recurso que tenemos es la solidaridad y la movilización”.

Pese a “las buenas noticias” del anuncio de inversiones, Zapico ha considerado necesarias las movilizaciones de presión para que nadie salga de la fábrica y se presente un plan de viabilidad más concreto.



Por su parte, el secretario general de CCOO de Industria, Damián Manzano, ha valorado que por primera vez haya algo encima de la mesa que no sean sólo despidos, pero ha remarcado que lo que tiene que hacer la empresa es "concretar los tiempos, la forma y el recorrido de esas inversiones". A este respecto, ha advertido de que "el mejor marco para ello no es un ERE, que hay que retirar" porque "una negociación como esta no necesita del chantaje y la amenaza de despidos".



Para el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, “no hay propuesta válida que no pase por la retirada del ERE” y ha puesto el ejemplo de otras empresas del sector de automóvil que han hecho negociaciones “con total lealtad a las organizaciones sindicales” para llegar a acuerdos de flexibilidad y de inversiones.



Por su parte, la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, que se ha unido a la marcha hacia la capital del concejo, ha declarado a Efe que los trabajadores “están luchando para que se pueda hacer una gran inversión en la empresa, pero, efectivamente, eso se puede hacer sin el ERE”.



“Creo que la presión hay que hacerla y esperemos que no termine como Alcoa y esto sea un resurgir y una transformación de la empresa, que se consolide aquí de nuevo y siga aquí como toda la vida”, ha declarado la alcaldesa.



La marcha ha avanzado por la carretera que une Salinas con Piedras Blancas, con la participación de más de medio millar de trabajadores que portaban pancartas en las que se podía leer “ERES y despidos para los directivos” o el lema de la huelga desde el inicio: “¡Aquí no sobra nadie!”.



Mientras tanto, continúan las negociaciones en Madrid entre empresa y sindicatos, en la que es la recta final de la ronda de reuniones que deben concluir antes del próximo viernes.