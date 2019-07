¿Sabes cuántos jóvenes se han ido de Asturias en busca de trabajo?

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha alertado este viernes del problema demográfico de Asturias, donde "desde CCOO queremos ser un referente para toda esa juventud que siente que no tiene un futuro, sino ni siquiera un presente", ha declarado la responsable de Juventud.

El Principado de Asturias " desde el 2008 a esta parte ha perdido a 45.000 jóvenes y somos la región de la Unión Europea con menos jóvenes menores de 30 años", ha recordado Zapico.

"La gente joven como los trabajadores y trabajadores en general tenemos que llegar a fin de mes y lo cierto es que en Asturias tienen una situación muy fastidiada par poder trabajar", ha dicho Zapico. A lo que ha añadido que hay que tener en cuenta que "sólo 2 de cada 10 jóvenes trabajan y de esos 2 de cada 10 la mitad lo hacen en trabajos temporales".

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, y la responsable regional de Juventud de Comisiones Obreras de Asturias, Ana María Rodríguez, han comparecido ante los medios momentos antes de participar en la segunda asamblea de juventud de CCOO de Asturias, bajo el lema 'Debatir, organizar y transformar', que ha convocado a su afiliación menor de 35 años, de todos los sectores.

Además, desde CCOO también se quiere dar a conocer los programas, las reivindicaciones del sindicato "y por eso hoy vamos a hablar dos de las cosas que estamos trabajando en el sindicato que son el salario mínimo interprofesional y el registro de jornada", ha explicado la responsable de Juventud.

Además el responsable sindical ha proclamado que desde CCOO reclaman al gobierno de Adrián Barbón "que se acabó el tiempo de las palabras" y que hay que pasar "de manera urgente a los hechos para generar actividad económica, empleo y que nuestra gente joven pueda vivir y trabajar en Asturias".

Asimismo Zapico insta a los jóvenes a que den un paso al frente, se organicen y peleen porque en Asturias haya oportunidades y que de ellos en buena medida dependa "que a través de la movilización y de la negociación podamos alcanzar un mayor bienestar social y que puedan tener un proyecto vital en esta comunidad autónoma".

Por su parte, la responsable de Juventud, ha advertido que el sindicato lleva mucho tiempo "alertándolo" y que hay que poner remedio a la situación de la juventud ya que es una "verdadera emergencia". Además ha añadido que no es sólo porque toda una generación tenga que verse abocada a emigrar, sino también porque en Asturias hay un "grave riesgo" donde "sin un relevo generacional en las empresas se nos presenta un futuro muy incierto a corto, medio y largo plazo".

SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

Sólo 2 de cada 10 jóvenes trabajan y de ellos la mitad lo hacen en trabajos temporales, han recordado desde CCOO. También han rememorado que los jóvenes en Asturias que tienen menos de 24 años cobran de media 6.000 euros, los que tienen menos de 34 años unos 12.000 euros, "que es como la mitad de lo que cobra cualquier trabajador y trabajadora a partir de esa edad de los 34 años".

"Por lo tanto la situación socioeconómica es muy complicada, cada vez es más difícil llegar a final de mes, cada vez es más difícil emanciparse y la gente joven necesita trabajar y generar un proyecto vital donde sea posible y en Asturias en estos momentos no lo es", ha asegurado Zapico.

Por otro lado Rodríguez ha declarado que "en Asturias hacen a la semana más de 176.000 horas extra no remuneradas, por lo tanto tampoco cotizadas, lo que equivaldrían unos 4.400 puestos de trabajo" y "cuando tenemos una tasa de actividad tan baja y una tasa de desempleo tan alta no puede estar la gente haciendo horas extras ni cotizadas ni remuneradas, mientras la gente no tiene un empleo".