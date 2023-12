La rotonda de la Cruz Roja, a falta de "remates"

La transformación de la entrada a Oviedo continúa. Las diferentes actuaciones que afectan al entorno continúan su desarrollo y enfilan ya su recta final. La que primero debe quedar lista es la nueva imagen de la rotonda de la Cruz Roja. Estaba previsto que este miércoles estuviera finiquitada la obra, pero todavía quedan algunos "detalles" que hacen que no esté lista en su totalidad, aunque sí el grueso. Todavía falta por poner a punto el sistema eléctrico de la nueva fuente y algunos aspectos del mobiliario urbano y de la jardinería. Eso retrasa la inauguración, aunque el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no tiene prisa.

Así lo ha manifestado este mismo miércoles: "Falta algún detalle todavía de mobiliario, pero prácticamente están rematadas. Estuve allí estos días, es una gran obra y queda preciosa. No pongo prisa, quiero que quede bien". Y no da fechas para la inauguración: "Hay que recepcionar la obra todavía. No hay prisa. Está quedando muy bien, con mucha calidad. 15 días más o menos para mí no tiene importancia ninguna".

Esa actuación, unida a la nueva rotonda de Santullano, al parque lineal y a la remodelación del Palacio de los Deportes cambiarán el aspecto de la entrada a Oviedo por la autopista Y. Para las cuatro obras había Fondos EDUSI, que el alcalde garantiza que se han certificado. Los únicos que se pierden son los que correspondían al proyecto anterior, que el equipo de gobierno popular rechazó y modificó tras ganar las elecciones: "Partimos de un proyecto que nosotros no usamos. Con lo cual hay varios fondos, que no son significativos, que están ahí. Cambiamos el proyecto completamente y no eran usables".

Convenio de La Vega

En ese entorno se encuentra el recinto de La Vega, que en los próximos días afronta momentos claves para su futuro. Este jueves se celebrará el pleno para la aprobación inicial del convenio. Canteli espera un apoyo máximo: "Tenemos mayoría absoluta, se va a aprobar. Pero pido responsabilidad al resto de partidos. Es la gran operación de Oviedo. No me vale la abstención. Entiendo que un partido pueda decir que no, porque no le gusta la operación. La abstención es quedarse en terreno de nadie. Me gustaría que fuera por unanimidad".

Críticas del PSOE al presupuesto

El grupo municipal socialista ha criticado este miércoles el presupuesto municipal para 2024. Desde el PSOE ponen el foco en la reducción de las inversiones y de las partidas destinadas a políticas sociales. El concejal socialista Javier Ballina alerta de un recorte del 42,35% en materia de inversiones: "Los recortes que se presentan son verdaderamente sorprendentes. No es un presupuesto que esté a la altura de las necesidades de la ciudad ni de la ambición que precisa". La edil Marisa Ponga señala reducciones en las partidas de emergencia social, en ayudas al tejido asociativo o en políticas de cooperación.

El propio alcalde ha salido al paso de las críticas por la baja ejecución "Que me digan qué administración cumplió mejor. El Principado está por debajo de nosotros. Fue un año complicado. Las obras están iniciadas. Que se terminen o se facturen este año no me preocupa, me preocupa que se hagan".