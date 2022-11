El robo de una placa de hierro deja más de un centenar de nichos quemados en San Martín de Anes

Más de una centena de nichos quemados... para robar una placa de hierro. Los vecinos de San Martín de Anes están sobrecogidos y todavía no se creen los tremendos destrozos que ha provocado el robo de una rejilla que se utilizaba para el desagüe. El robo de la misma provocó un fuego que ha dejado 102 nichos afectados. Del tradicional color blanco han pasado al negro, y en muchos casos las puertas de cristal de algunos ha reventado.

La alarma surgió en la mañana del miércoles. Un vecino acudió a limpiar el cementerio tras el Día de Todos los Santos y se encontró el fuego todavía durante la mañana. Fue en la noche del martes al miércoles cuando tuvieron lugar los hechos, que ya investiga la Guardia Civil.

Elisa Sanz es una de las vecinas que suelen acudir al camposanto y que incluso que se encarga de su mantenimiento. Así explica los hechos: "Teníamos una canaleta metálica para el agua. Con tornillos, con cemento... Y para llevársela prendieron fuego a toda la canaleta para reventar el cemento y poder llevársela". El hecho de que se hayan llevado la placa metálica apunta a que se trata de un robo más que de un simple acto vandálico.

Unos actos que causaron grandes destrozos: "Tuvieron que echar gasolina o algo, porque si no eso no arde. Estamos hablando de cemento. Habría algo de hoja por el viento, pero echaron algo para activar el fuego". Todavía no se han cuantificado los daños. Los vecinos están contactando con los familiares de los nichos afectados, para posteriormente tratar de arreglar el lugar. Lo que está claro es que el destrozo es grande, afirma Elisa Sanz: "Todavía es pronto. Estamos contactando con alguna empresa de limpieza para que limpie todo y luego se verán los daños. Pero son importantes".