El ritmo de vacunaciones marcha a buen ritmo en Asturias

Casi 1.000 vacunas diarias se van a inocular este día de Jueves Santo en el punto de vacunación ubicado en el aparcamiento de las Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Allí, doce sanitarios están administrando los pinchazos en las tres líneas de vacunación habilitadas para inocular con dosis de Pzifer y Moderna. Puntos por los que han pasado mayores como José Antonio, de 89 años, me dolió un poco el brazo pero bien, claro que es importante vacunarse, dice con una sonrisa en la boca. Marcelina tiene 90 años y dice que no me enteré del pinchazo, ya vine la otra vez y tampoco me enteré. Por allí ha pasado también Rosario, tiene 91 años, tenía ganas para ver si se termina este bicho que tenemos, declara. Haciendo un esfuerzo por atendernos, Josefa, de 90 años, también dice que tenía ganas para quitarlo de delante.





Al frente del equipo sanitario está Alicia Fernández, dice que todo va bien, tenemos unos buenos equipos y la gente viene con ganas de vacunarse. Pepe es sanitario gallego que por primera vez está administrando las vacunas en el HUCA y dice con este ritmo de vacunación sí que se podría llegar al objetivo que se plantean llegar porque si esperamos a centros de salud el ritmo no es tan ágil a la hora de coger datos y vacunar.





Las vacunaciones van a continuar durante esta Semana Santa, no sólo en el HUCA, sino también en otros puntos de Asturias como el Pabellón de Deportes de La Guía, en Gijón, el Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín, de Avilés, o el Recinto Ferial de Santuyano, en Mieres. Puntos por los que están pasando los mayores de 80 años acompañados de familiares y cuidadores para quedar inmunizados cuanto antes. Este Martes Santo se alcanzaron cerca de las 7.000 vacunaciones en toda Asturias.