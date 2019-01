Richard Boateng jugará en el Alcorcón

Richard Boateng quiere triunfar en el Real Oviedo. Pero de momento no podrá alcanzar su objetivo. Juan Antonio Anquela no está contando con la participación del centrocampista africano, que -tal y como informan hoy El Comercio y La Nueva España- ha decidido aceptar la oferta del Alcorcón para jugar cedido hasta el próximo 30 de junio. La operación de salida se cerrará en estas últimas horas del mercado de fichajes.

La dirección deportiva del Oviedo debate ahora entre las diferentes opciones para que la plantilla no quede más mermada de efectivos. El principal escenario se ubica en la gran trayectoria del Vetusta. Dentro del club del Tartiere sopesan el ascenso de alguno de los jugadores que por edad tendría que permanecer en el primer equipo, teniendo en cuenta las posiciones del campo con más carencias. Este procedimiento no sería necesario con los futbolistas sub 23. Las necesidades del equipo marcarán la elección. A la vez, se sigue la evolución del mercado futbolístico, con la dificultad de que una pieza encaje con tan poco margen de tiempo y presupuesto. Hasta el próximo jueves, el análisis de todas las opciones será exhaustivo antes de acometer la decisión.