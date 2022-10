El Rey pone a Cadavedo como ejemplo para escapar del despoblamiento rural

El rey ha defendido este sábado que se den oportunidades de futuro a los jóvenes para que puedan permanecer en los pueblos y “escapar del despoblamiento que tanto afecta al mundo rural”.



Felipe VI ha trasladado este mensaje durante su visita a Cadavedo, ganador este año del premio al pueblo ejemplar de Asturias, junto a la reina Letizia y la princesa Leonor, si bien ésta no ha terminado el recorrido al sentirse indispuesta, al igual que su hermana, la infanta Sofía, que no llegó a viajar a la localidad.



Ante el medio millar de vecinos de Cadavedo y de otros núcleos del municipio de Valdés al que pertenece, el monarca les ha felicitado por su “voluntad de vivir en concordia” y de “mirar al futuro convencidos de que, con esfuerzo y unión, será aún mejor”.



“Sois un pueblo unido, emprendedor, solidario y culto”, ha valorado el jefe del Estado en su elogio a la localidad, enclavada en la costa occidental de Asturias, cerca de Luarca.



Además de ser destino turístico, Cadavedo vive de la madera, la ganadería y la agricultura, lo que ha favorecido que la población no haya disminuido en los últimos años.



A juicio de don Felipe, esta diversidad económica permite a la gente de Cadavedo “ofrecer futuro a los jóvenes y escapar del despoblamiento que tanto afecta al mundo rural”.



“Cadaveu es un resumen de lo que significa ser una comunidad ejemplar (…) Sois parte esencial de la mejor Asturias”, ha remarcado el rey, quien también ha destacado “la gran belleza” del paraje natural don está situado, “difícil de igualar”.



Tras recorrer la calle principal del pueblo, charlar con los vecinos, conocer sus costumbres y observar algunas de las casonas y hórreos que forman parte del patrimonio arquitectónico del pueblo, el monarca ha dado las gracias por el recibimiento brindado con “tanto cariño” y ha elogiado sus ganas de “seguir siendo ejemplares”.