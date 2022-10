Revés para Duro Felguera: "La SEPI no autorizará despidos si no hay acuerdo con los trabajadores"

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ha confirmado este miércoles que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no autorizará ninguna medida laboral en Duro Felguera (DF) que no vaya precedida de un acuerdo entre la empresa y la parte social.



Así lo ha señalado a respuestas de los diputados durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que ha defendido que los 120 millones de euros aportados a la compañía a modo de rescate público temporal han permitido mantener su actividad.



En este sentido, ha asegurado que todas las empresas que recibieron ayudas del fondo tras verse afectadas por la pandemia está cumpliendo "rigurosamente" con el calendario de pagos previsto para su devolución y no se han detectado desviaciones ni incumplimientos.



A comienzos de mes, la dirección de Duro Felguera anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 208 trabajadores, de un total de 1.293 que conformaban la plantilla total de la empresa en Asturias a 31 de agosto de 2022, lo que representa un 16 %. Además, la compañía procederá a amortizar 40 puestos de trabajo en el extranjero.



Los diputados, entre ellos de Unidas Podemos, han criticado que la empresa haya anunciado un despido colectivo pese a obtener beneficios y ayudas públicas y se han preguntado cuál es la respuesta de la SEPI al respecto.



Duro Felguera se ha mostrado abierta a llegar a un acuerdo sobre las condiciones de implementación de la medida, "que permitan adaptar la empresa a sus necesidades presentes y a los desafíos de su plan de futuro, así como resguardar al máximo el talento que posee".



La compañía asturiana ha obtenido en lo que va de año una contratación de 144 millones y tiene previsto rebasar la cifra de 300 millones a final del ejercicio, por encima de los 276 millones marcados como objetivo en el plan de viabilidad.



En el primer semestre, obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones, frente a las pérdidas de 11,1 millones registradas en los seis primeros meses de 2021, y elevó las ventas un 37 %, hasta 54,8 millones.



Duro Felguera, que ha fijado entre sus principales objetivos el aumento de la contratación y la diversificación de negocios, aspira a alcanzar en 2027 un volumen de ventas de 750 millones, de acuerdo a su plan estratégico. EFE