El PP reta a Barbón a explicar qué ha hecho por el Hospital de Jarrio

El Partido Popular de Asturias ha acusado al Gobierno regional de haber despreciado la mano tendida por esta formación en la Junta General del Principado al no poner en marcha el plan de choque que los populares registraron en el Sespa para atender la falta de especialistas que sufre el Hospital Comarcal de Jarrio, que consideran un "mal endémico".



La diputada portavoz de salud del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Polledo, así lo ha asegurado este lunes en Coaña, donde ha denunciado la "absoluta precariedad" en este centro, según ha dicho en la comparecencia ante los medios, a las puertas del centro hospitalario junto a las alcaldesas de Coaña y de Villayón, Rosana González y Estefanía González, respectivamente, y al diputado por el Occidente y secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo.



Por su parte, Queipo ha exigido al Ejecutivo autonómico que "cumpla" con el "mandato" del Parlamento de Asturias y ponga en marcha ese Plan de choque que el PP presentó de la mano de la plataforma “Salvemos nuestro Hospital”. El secretario general del PP ha retado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a visitar el Hospital de Jarrio y explicar a los vecinos del noroccidente "qué ha hecho en tres años de legislatura por este centro porque básicamente es nada".



El PP ha alertado de las "graves carencias" de profesionales que presenta el Hospital de Jarrio en muchas especialidades, y ha considerado "especialmente sangrante" el caso de Geriatría, donde "directamente no hay especialista", y cuya plaza la gerencia "prometió cubrir este año y que lleva más de tres años vacía" en una zona que tiene una población envejecida.



Asimismo, la formación popular considera "mermadas" las especialidades de Oftalmología y Cardiología, donde ha apuntado que sigue sin cubrirse una plaza y que no se atienden las urgencias cardiovasculares, ni hay operaciones.



También ha llamado la atención sobre la situación de Otorrinolaringología, donde falta por cubrir una plaza y directamente no hay operaciones; Urología, con un solo especialista y derivaciones de operaciones al Hospital de Avilés, y Dermatología, cuyo especialista se encuentra a las puertas de la jubilación y de momento no se contempla nadie que lo releve.



Esta situación produce “anulaciones diarias” de citas y consultas, con la consiguiente repercusión en las listas de espera, ha señalado Polledo, que ha situado en el 40 por ciento el aumento de los pacientes en listas de espera quirúrgicas en los tramos de tres y seis meses de espera, según datos publicados por Astursalud.



Polledo ha considerado "intolerable" asimismo la paralización de las obras de mejora iniciadas en 2019 en el hospital de día de este centro y que han quedado "a medias, dejando en un estado lamentable" instalaciones donde se llevan a cabo tratamientos oncológicos e intravenosos, así como la sala de diálisis.



El PP ha anunciado que interpelará al consejero de Salud próximamente en la Junta General para "seguir presionando al Gobierno en la puesta en marcha de medidas que solucionen los problemas que hay en el hospital de Jarrio". EFE